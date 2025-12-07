Силовао пријатељицу своје жене, па назвао супругу са једним захтјевом

Извор:
Тужилаштво је открило нове детаље језивог напада на жену у Скопљу, а због којег је приведен мушкарац (29) из Неготина, који се сумњичи да је жену силовао, све то снимао, па је потом уцјењивао језивим снимцима. Према наводима, жртва је другарица супруге осумњиченог!
Осумњичени младић, чије име није саопштено, има привремени боравак у Њемачкој и недавно је дошао у Скопље. Кобног 2. децембра је са супругом и њеном другарицом изашао у град, а потом је услиједио хаос.
"Осумњичени двадесетдеветогодишњак је 2. децембра, заједно са супругом и још једном женом, изашао у ресторан у Скопљу. Тамо је пио алкохол и конзумирао дрогу, а пошто је његова супруга отишла сама након вербалне свађе, понудио је да одвезе пријатељицу кући. Међутим, умјесто да то заиста и учини, цијелу ноћ ју је возио по разним локацијама у Скопљу, покушавајући да је натјера на сексуални однос", наводи се у саопштењу тужилаштва.
Како жена није пристала, осумњичени је наводно пријетио да ће да је убије, а потом ју је под присилом одвео у један стан у центру Скопља.
"Тамо ју је физичком силом и пријетњама ножем приморавао на сексуалне радње, а цијели инцидент је снимао. Док су били у стану, он је путем видео позива звао супругу и друге особе и тражио од њих да му донесу кокаин како не би убио жртву", истиче се у саопштењу.
"Три дана касније, осумњичени је жртви послао видео снимак са експлицитним садржајем, пријетећи да ће га свуда објавити ако му не да 2.500 евра. Жртва је пријавила уцјену, након чега је организована симулирана примопредаја обиљеженог новца. Након што је од жене одузео новац, осумњичени је одмах притворен", додаје се.
Јавни тужилац је поднио приједлог судији за претходни поступак Основног кривичног суда у Скопљу да се осумњиченом одреди мјера притвора.
"Притвор се тражи узимајући у обзир да постоји реална опасност од бјекства, а осумњичени има отпуст из македонског држављанства и стално настањење и рад у Њемачкој. Такође постоји ризик да ће осумњичени поновити кривично дјело, што представља кршење јавног реда, али и сексуалне слободе и полног морала. Судија је прихватио приједлог и одредио мјеру притвора", истичу у Тужилаштву.
