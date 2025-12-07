Нови детаљи убиства у Чачку: Злочин се догодио много раније, једно ће остати заувијек тајна

07.12.2025
14:37
Коментари:0
Први резултати истраге трагедије која је откривена у суботу ујутру у породичној кући у близини „Слободине“ раскрснице у Чачку, говоре да је Владимир Чарапић (47) ножем преклао врат својој мајци Мили (72), а потом и свом оцу Неђу (79).
Затим је себи истим сјечивом нанио више убода по грудима и стомаку, а на крају је пререзао вене леве руке и тако на смрт искрварио.
Сам злочин одиграо се, како сазнајемо, још пре шест, седам дана, али је полицији случај пријављен тек у суботу ујутру у 9.45 часова. Полицијске екипе са љекарима Хитне помоћи на терену су биле након десетак минута. Када су ушли у кућу, затекли су три беживотна тела.
Њихов рођак из Горажда први је посумњао да се нешто лоше догодило.
Он их је позивао мобилним телефоном данима уназад, али нико није одговарао, а онда су телефони били недоступни. Потом је позвао полицију, сазнају "Новости" од извора блиског истрази.
Пошто у дворишту постоје две куће, тијела су пронађена у мањој кући, у такозваној љетњој кухињи.
Форензичари су ушли у просторију и започели увиђај, који је трајао сатима. Позван је и Љубиша Божић, обдуцент и вештак судске медицине. Истог дана, по налогу тужиоца, одрађена је обдукција сва три леша.
Незванично сазнајемо, да је обдукцијски налаз показао да су супружници имали готово идентичне повреде, односно да је обома пререзан гркљан. Убица је затим себи задао више мањих убода ножем по грудима и стомаку, али те повреде нису биле фаталне. Онда се ријешио да пререже вене на левој руци коју је ставио у кухињску посуду и тако искрварио на смрт.
Хроника
Ухапшен младић осумњичен да је крвнички тукао оца, па га давио
"Вјероватно је да је син имао некакве психичке проблеме, али он, провјером, није био лијечени психијатријски случај. Управо тај моменат након што је преклао родитеље и пошто је себи пререзао вене и ставио руку у посуду, највјероватније како не би испрљао кућу и намештај својом крвљу, говори да је био у некаквом нервном растројству и да му је ум био помрачен у тренутку злочина", говори извор.
Стање у коме су била беживотна тијела одмах су показала да се злочин догодио много раније. Пошто су били у кућу у којој нема грејања, а и било је хладно, није се осјетио никакав непријатан мирис.
Чарапићи, да подсјетимо, нису живјели у домаћинству у коме се догодила трагедија. Они су овдје повремено долазили из родног Вишеграда, а прије више од пет година купили су кућу у Чачку. Имали су двоје деце – Владмира и кћерку, која живи у Италији. И Владимир је више боравио у иностранству, него са њима.
Комшије Чарапића испричале су за "Новости" да су били тихи и стварно добри људи.
"Никада не бисмо помислили да може да им се догоди тако нешто. Били су поприлично имућни, кућа им је била сређена луксузним намештајем и стварима. Та кућа је стварно „уклета“. На њу је 1999. Године пала граната, а послије се ту објесио један од бивших власника, а сада ова трагедија. Стварно ужас", рекле су комшије.
Обдукцијски налаз би требало да буде предат тужиоцу, чиме случај бити затворен. Ипак, остаће заувијек тајна шта је био мотив Владимиру да почини овакав злочин.
Најновије
Најчитаније
17
39
17
36
17
28
17
27
17
16
Тренутно на програму