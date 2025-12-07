Logo
Пита са павлаком коју нећете моћи да престанете јести

07.12.2025

14:20

Пита са сиром
Фото: Youtube screenshot/Domaći Recepti

Сви ми јуримо за временом, а често заборављамо да се права срећа крије у малим стварима – попут мириса домаће кухиње који се шири кућом недјељом ујутро. Пита са павлаком није само оброк – она је повратак у безбрижно дјетињство када је бака развлачила коре, а ви сте крали прве печене окрајке. Јесте ли спремни да у своју кухињу унесете ту магију, уз рецепт који увијек успије?

Тајна је у једноставности: Зашто ова пита са павлаком осваја на први залогај?

Многи мисле да је припрема домаћег тијеста „нуклеарна физика“, али истина је сасвим другачија. Кључ није у скупим састојцима, већ у стрпљењу и једној посебној мјешавини за премазивање која тијесту даје невјероватну листаност.

Маргарин

Савјети

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

Ова пита са павлаком разликује се од класичних бурека или гибаница јер је лагана, а истовремено богата укусом. Павлака у комбинацији с масноћом чини да кора постане еластична при развлачењу, а хрскава након печења.

Потребни састојци за успјех

За тијесто:

500 грама меког брашна

300 ml млаке воде

1 кашичица соли

150 ml масноће (комбинација уља, масти или путера)

2 пуне кашике киселе павлаке

Припрема корак по корак

1. Замијесите с љубављу:

У посуду сипајте брашно и со, па постепено додајте млаку воду. Мијесите док тијесто не постане глатко и не почне да се одваја од руку. Ово је тренутак када преносите енергију на храну.

2. Одмор је кључан:

Подијелите тијесто на 4–5 јухки. Премажите их уљем и оставите да одморе бар 20 минута. Без тога, пита са павлаком неће бити ваздушаста.

3. Припрема премаза:

Умутите павлаку с отопљеном масноћом док не добијете компактну смјесу.

4. Развлачење и филовање:

На побрашњеном столњаку развуците јухке што тање. Сваки лист богато попрскајте мјешавином павлаке и масноће. Уролајте или сложите по жељи.

5. Печење:

Пеците у загријаној рерни на 200°C око 30–35 минута, док пита не добије златну боју.

Тајне савршене коре: Мали трикови великих мајстора

Температура састојака:

Никада не користите воду директно из фрижидера. Млака вода брже активира глутен и чини тијесто еластичнијим.

Магија фолије:

Ако видите да пита пребрзо тамни, а унутра је још сирово, прекријте је алуминијумском фолијом посљедњих 10 минута печења.

Трик с водом:

Чим извадите питу из рерне, благо је попрскајте хладном водом и прекријте крпом 5 минута. Ово омекшава горњу кору таман колико треба.

Недјељни ручак који се памти

Замислите ситуацију: долазе вам ненајављени гости, а фрижидер напола празан. Имате брашно, имате павлаку. За мање од сат времена на столу је топла, мирисна пита која изгледа као да сте је припремали пола дана. Гости одушевљени – ви опуштени. То је моћ овог рецепта: од обичних састојака ствара праву гозбу.

Зашто домаће тијесто побјеђује индустрију?

Нутриционисти и пекари се слажу: ручно рађено тијесто има бољу структуру и лакше се вари. Индустријске коре садрже адитиве и конзервансе. Кад сами правите пitu, знате шта једете – брашно, вода, со и добра млечна масноћа.

Плус, истраживања показују да процес мијешања тијеста снижава ниво стреса. Двострука корист за здравље!

Најчешћа питања о припреми пите

1. Могу ли користити јогурт умјесто павлаке?

Можете, али пита са павлаком је пунија и маснија, што даје бољу листаност. Јогурт има више воде, па корица може бити тврђа.

2. Зашто ми тијесто пуца при развлачењу?

Није довољно одморило. Глутен мора да се опусти. Оставите јухке још 10–15 минута, покривене кесом или фолијом.

3. Могу ли замрзнути питу?

Да. Најбоље неиспeчену. Пеците је директно замрзнуту, само продужите вријеме печења око 10 минута.

Вријеме је да загријете рерну

Немојте само читати о укусима – створите их. Ова пита са павлаком доказује да за врхунски гастрономски ужитак не требају егзотични зачини, већ мало времена и воље.

