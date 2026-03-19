Драма у БиХ: Ланчани судар у тунелу, учествовала и Хитна помоћ

АТВ

19.03.2026

18:06

Фото: Pexels

На аутопуту А1, на дионици Немила - Жепче у тунелу Босна догодила се саобраћајна несрећа у којој су повријеђене три особе.

несрећи у мјесту Голубиња код Жепча на ауто-путу у тунелу Босна данас око 16 сати су учествовала два путничка возила и возило Хитне помоћи.

Према доступним информацијама из Министарства унутрашњих послова ЗДК, три особе су задобиле повреде те су након указане прве помоћи у Дому здравља Жепче упућене на даље лијечење у Кантоналну болницу Зеница, пише Кликс.

Чак Норис

Сцена

Хитно хоспитализован Чак Норис

За сада нема информација о степену повреда, а на мјесту несреће саобраћај се одвија отежано.

Околности под којима је дошло до несреће биће познате након увиђаја.

Хитна помоћ

судар

Прочитајте више

Преминуо глумац Младен Барбарић

Сцена

Преминуо глумац Младен Барбарић

57 мин

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић позива на састанак: Сви да се укључе у проналажење рјешења

1 ч

3
каса у маркету

Економија

Револуција супермаркета је на помолу, свакодневница одлази у историју!

1 ч

0
Још једна фирма најавила жалбу на одлуку ЦИК-а

БиХ

Још једна фирма најавила жалбу на одлуку ЦИК-а

1 ч

0

Више из рубрике

Велика акција полиције: Претреси на више локација, пронађени дрога, оружје и муниција

Хроника

Велика акција полиције: Претреси на више локација, пронађени дрога, оружје и муниција

2 ч

0
Службеници Меџлиса ИЗ пријављени за малверзације ”тешке” 300.000 КМ

Хроника

Службеници Меџлиса ИЗ пријављени за малверзације ”тешке” 300.000 КМ

4 ч

0
Паре

Хроника

Жени наводно скидао црну магију, па јој узео преко 30.000 евра

4 ч

0
Огласила се мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника

Хроника

Огласила се мајка дјевојчице (4) која је преминула након операције крајника

5 ч

0
  • Најновије

  • Најчитаније

18

39

Трамп: Јапан ће преузети одговорност у рату са Ираном, за разлику од НАТО

18

34

Драгана Мирковић обара све рекорде на америчкој турнеји

18

28

Фицо јасан: Зајам за Украјину остаће блокиран!

18

15

Јавно понижење: Турбулентан брак Данијеле и Мухамеда из "Вјеридбе од 90 дана" завршио скандалом

18

12

Ексклузивне фотографије: Овако изгледа српска суперсонична ракета

