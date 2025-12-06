Logo
Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

06.12.2025

17:07

Коментари:

0
С доласком зиме већина нас инстинктивно појачава гријање како би дом био што топлији и угоднији.

Али, уз високе цијене енергената важно је знати гд‌је топлина заправо одлази – и како избјећи непотребно трошење.

Стручњаци упозоравају да многи од нас раде исте, врло честе грешке које подижу рачуне, а да тога уопште нисмо свјесни.

Стручњак за енергетску учинковитост Џејми Бурнс истиче:

"Већина нас мисли да се с гријањем сналази сасвим добро, али неколико ситних навика може вам уштед‌јети стотине евра годишње".

Додаје и како познавање властитог система гријања може драстично утицати и на удобност и на коначан износ на рачуну.

Једна од најчешћих грешака је - загријавање просторија које нико не користи.

То су најчешће додатне собе или ходници кроз које само пролазите. "Гријање таквих простора смањује проток топлине тамо гд‌је је заиста требате", упозорава Џејми, савјетујући да у таквим собама једноставно угасите радијаторе.

Други велики проблем су лоше поставке термостата и неадекватни временски распореди.

Србија - Црна Гора

Остали спортови

Невиђена брука рукометашица Србије: Црногорке их потпуно уништиле

Стално гријање “на истом режиму”, без зонирања или прилагођавања просторијама, троши пуно више него што мислимо.

Провјерите које просторије заиста требате гријати и јесу ли радијатори у осталима искључени и изван распореда.

За просторије које гријете кључно је спријечити губитак топлине.

Топлина лако излази кроз незаштићене поштанске сандучиће, димњаке, таванске отворе или прозоре с пропухом, па чак и мале корекције могу пуно помоћи

"Цијене енергије још су високе, па свака мала оптимизација може направити велику разлику", закључује Бурнс.

"Не ради се о скупим захватима, него о паметнијем кориштењу онога што већ имате. Неколико промишљених прилагодби може ову зиму учинити знатно угоднијом – без додатног трошка.", пише Вечерњи лист.

