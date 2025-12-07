Logo
Large banner

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

Извор:

Б92

07.12.2025

13:51

Коментари:

0
Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година
Фото: Felicity Tai/Pexels

С годинама мршављење и одржавање тјелесне тежине постаје све теже због природног успоравања метаболизма и промјена које долазе са старењем.

Иако је успоравање метаболизма нормално, могуће је ублажити његов ефекат промјенама исхране. Стручњаци за здравље и исхрану навели су неколико намирница које би особе старије од 40 година требало да избјегавају јер додатно успоравају метаболизам. Ево на шта упозоравају.

Бијели пиринач

Бијели пиринач садржи мање влакана, што отежава регулацију шећера у крви и може подстаћи преједање.

илу-паре-новац-25102025

Занимљивости

Знакови који ће највише зарађивати у новој години

"Конзумацију бијелог пиринча треба свести на минимум. Недостаје му влакана и нутријената, што резултира вишим гликемијским индексом, односно брзим порастом шећера у крви. Временом то доприноси инсулинској резистенцији и упали. Умјесто тога, пацијентима савјетујем да бирају интегралне житарице, које пружају влакна и тиме стабилнији одговор на шећер у крви", објаснио је љекар др. Кубаних Такирбашев.

Маргарин

Неки маргарини садрже транс масти и друге нездраве масноће које подстичу упалу, а хронична упала повезује се с метаболичким потешкоћама.

Нутриционисткиња Јохана Ангман каже:

"У маргарину и прженој храни налазе се транс масти, за које је познато да повисују лош холестерол (ЛДЛ) и снижавају добар холестерол (ХДЛ). Ова неравнотежа може довести до атеросклерозе, стања које значајно повећава ризик од срчаних болести. Пажљиво читање декларација и избјегавање производа с "д‌јелимично хидрогенизованим уљима" може помоћи у смањењу уноса транс масти".

Прерађено месо

Прерађени месни производи попут кобасица, сланине и салама често садрже адитиве, конзервансе, нитрате и велике количине натријума, што може негативно утицати на метаболизам и подстаћи добијање на тежини.

Нутриционисткиња Емили Џонсон истиче:

"Кобасице, сланина и виршле имају високу концентрацију засићених масти и натријума. Често садрже и конзервансе попут нитрата, који нарушавају метаболичко здравље и доводе до гојења."

Биљна уља

Одређена биљна уља могу садржати скривене транс масти или д‌јелимично хидрогенизована уља. Дијететичарка Џил Монгин упозорава:

"Транс масти и хидрогенизована уља позната су по томе да узрокују срчане проблеме попут високог холестерола и, дугорочно, запушених артерија", преноси Б92.

Подијели:

Тагови:

Храна

Намирнице

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће

Савјети

Генијалан трик који отклања мирис дуванског дима из куће

1 ч

0
Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет

Савјети

Ови новогодишњи украси привлаче новац као магнет

3 ч

0
Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

Савјети

Ову грешку с гријањем раде многи, а може вас скупо коштати

21 ч

0
Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

Савјети

Посна проја: Брзо припремљена, а укусна

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

09

Владика Сергије: Богатство дијелити са онима којима треба помоћи

14

00

Два дјечака повријеђена у судару, хитно превезени у Ургентни центар

13

51

Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

13

48

Какво нас вријеме очекује наредних дана?

13

46

Трамп Млађи о корупцији у Украјини: Богати су побјегли

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner