Избјегавајте ове четири намирнице ако имате више од 40 година

07.12.2025
С годинама мршављење и одржавање тјелесне тежине постаје све теже због природног успоравања метаболизма и промјена које долазе са старењем.
Иако је успоравање метаболизма нормално, могуће је ублажити његов ефекат промјенама исхране. Стручњаци за здравље и исхрану навели су неколико намирница које би особе старије од 40 година требало да избјегавају јер додатно успоравају метаболизам. Ево на шта упозоравају.
Бијели пиринач садржи мање влакана, што отежава регулацију шећера у крви и може подстаћи преједање.
"Конзумацију бијелог пиринча треба свести на минимум. Недостаје му влакана и нутријената, што резултира вишим гликемијским индексом, односно брзим порастом шећера у крви. Временом то доприноси инсулинској резистенцији и упали. Умјесто тога, пацијентима савјетујем да бирају интегралне житарице, које пружају влакна и тиме стабилнији одговор на шећер у крви", објаснио је љекар др. Кубаних Такирбашев.
Неки маргарини садрже транс масти и друге нездраве масноће које подстичу упалу, а хронична упала повезује се с метаболичким потешкоћама.
Нутриционисткиња Јохана Ангман каже:
"У маргарину и прженој храни налазе се транс масти, за које је познато да повисују лош холестерол (ЛДЛ) и снижавају добар холестерол (ХДЛ). Ова неравнотежа може довести до атеросклерозе, стања које значајно повећава ризик од срчаних болести. Пажљиво читање декларација и избјегавање производа с "дјелимично хидрогенизованим уљима" може помоћи у смањењу уноса транс масти".
Прерађени месни производи попут кобасица, сланине и салама често садрже адитиве, конзервансе, нитрате и велике количине натријума, што може негативно утицати на метаболизам и подстаћи добијање на тежини.
Нутриционисткиња Емили Џонсон истиче:
"Кобасице, сланина и виршле имају високу концентрацију засићених масти и натријума. Често садрже и конзервансе попут нитрата, који нарушавају метаболичко здравље и доводе до гојења."
Одређена биљна уља могу садржати скривене транс масти или дјелимично хидрогенизована уља. Дијететичарка Џил Монгин упозорава:
"Транс масти и хидрогенизована уља позната су по томе да узрокују срчане проблеме попут високог холестерола и, дугорочно, запушених артерија", преноси Б92.
