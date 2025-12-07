Детаљи хапшења убице из Међимурја

Извор:
Дневник.хр
07.12.2025
09:57
Коментари:0
Осумњичени за убиство у Међимурју ухапшен је након два дана потраге у три земље. Словенци су га препознали и обавијестили полицију, а он је ухапшен у напуштеном објекту близу границе.
Тренутно се налази у полицијској станици у Мурској Соботи, чекајући изручење хрватској полицији. Очекује се да ће бити изручен данас, али најкасније у року од 48 сати.
Осумњичени је био наоружан пушком, пиштољем и ножем. Полиција је потврдила да ће бити вјештачено оружје како би се утврдило да ли је исто оно из којег је убијена жртва.
БиХ
Сутра опет о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ
Аутомобил којим је дошао у Словенију такође је пронађен, а у њему су пронађени трагови који указују да је он управљао возилом.
Након испитивања, биће изведен пред тужилаштво и суд, а терети се за убиство и покушај убиства, пише Дневник.хр.
Најновије
Најчитаније
14
09
14
00
13
51
13
48
13
46
Тренутно на програму