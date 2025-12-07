Logo
Детаљи хапшења убице из Међимурја

Извор:

Дневник.хр

07.12.2025

09:57

Коментари:

0
Детаљи хапшења убице из Међимурја
Фото: ПУ Међимурска

Осумњичени за убиство у Међимурју ухапшен је након два дана потраге у три земље. Словенци су га препознали и обавијестили полицију, а он је ухапшен у напуштеном објекту близу границе.

Тренутно се налази у полицијској станици у Мурској Соботи, чекајући изручење хрватској полицији. Очекује се да ће бити изручен данас, али најкасније у року од 48 сати.

Осумњичени је био наоружан пушком, пиштољем и ножем. Полиција је потврдила да ће бити вјештачено оружје како би се утврдило да ли је исто оно из којег је убијена жртва.

ЕУ

БиХ

Сутра опет о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ

Аутомобил којим је дошао у Словенију такође је пронађен, а у њему су пронађени трагови који указују да је он управљао возилом.

Након испитивања, биће изведен пред тужилаштво и суд, а терети се за убиство и покушај убиства, пише Дневник.хр.

Тагови:

Убиство

trudnica

međumurje

Коментари (0)
