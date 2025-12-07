Logo
Окачио на кућу натпис "Д‌јед Мраз не постоји", посјетила га полиција

Извор:

АТВ

07.12.2025

09:30

Коментари:

0
Окачио на кућу натпис "Д‌јед Мраз не постоји", посјетила га полиција
Фото: Unsplash

Мјештанина једног каданског града полиција је упозорила због натписа "Д‌јед Мраз не постоји" окаченог на његовој кући који је, како је речено, узнемирио грађане и д‌јецу.

У Брентфорду, граду близу Њагариних водопада, божићној атмосфери придаје се велика важност, све куће и тргови преплављени су украсима, лампицама, кочијама и Д‌једа Мразовима у разним величинама, што је, према мишљењу револтираног грађанина, превршило сваку мјеру, преноси Си-би-си.

Натписи с порукама дуж руте параде Деда Мраза "Д‌јед Мраз је лажан" и "Твоји родитељи су Д‌јед Мраз" прекривао је скоро цијелу кућу, а након разговора с полицијом власник је натписе уклонио, преноси Тан‌југ.

Полиција је саопштила да је примила "неколико позива од узнемирених становника" због натписа и да су од одговорне особе затражили да их скине с прозора.

илу-новац-29112025

Друштво

Сутра исплата новембарских пензија

Додали су да се, иако натписи нису незаконити, подстиче прихватање празничне сезоне.

"Иако није незаконито бити 'Гринч', подстичемо све да прихвате дух сезоне и помогну у његовању позитивне, гостољубиве заједнице, посебно током догађаја попут параде Д‌јед Мраз", рекао је портпарол полиције и додао да је та градска атракција ове године окупила више од 30.000 посјетилаца.

Мјештанин није кажњен, јер у Канади није противзаконито не вјеровати у Д‌једа Мраза, али су неке породице ипак одлучиле да поднесу жалбу против њега у полицијској станици, наводе канадски медији.

