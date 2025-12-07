Logo
Large banner

Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија

07.12.2025

09:21

Коментари:

0
Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија
Фото: Unsplash

Да вјештачка интелигенција све више и више улази у сваки сегмент наших живота доказао је и арбитражни суд у једном кинеском граду, који је за рјешавање судских спорова ангажовао АИ. Софтвер се на новој позицији показао сасвим добро: не само да је изузетно темељан у анализама доказа и саслушавању страна, већ и невјероватно брз.

Чет-ботови са вјештачком интелигенцијом помогли су десетинама хиљада људи широм свијета да анализирају законе, сроче опомене пред тужбе или мејлове који штите њихова права и звуче професионално, као да их је писао адвокат.

Сада је способности вештачке интелигенције у решавању проблематичних ситуација искористио и арбитражни суд у кинеском Шенжену, који је специјално за разматрање спорова у домену радног права ангажовао АИ.

АИ је укључена у све сегменте судских спорова, који се захваљујући њој рјешавају брже

Нови алгоритам који су осмислили кинески дивелопери омогућио је арбитрима да анализирају документацију и до 50 процената брже, док се вријеме за доношење пресуда скоро преполовило.

ILU-BEBA-140925

Друштво

Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

Како се наводи, специјално дизајниран алгоритам садржи информације о судским споровима из периода дужег од једне деценије, а сви предмети сортирани су у укупно 111 категорија, како би анализирање било једноставније.

Од почетка до краја процеса вјештачка интелигенција укључена је у сваки корак: она провјерава достављену документацију, анализира доказни материјал, креира план саслушања страна и чак генерише приједлог рјешења судских спорова.

Прије имплементирања вјештачке интелигенције у правосуђе, кинески стручњаци детаљно су анализирали све аспекте оваквог пројекта и установили да АИ заиста може умногоме допринијети његовој ефикасности.

За сада, након само неколико дана рада у арбитражном суду, АИ је доказао да је потпуно спреман да се носи са изазовима које овај посао носи, а каквог су става клијенти чијим се споровима вјештачка интелигенција бави за сада није познато.

Жена

Занимљивости

Хороскопски знакови који живе у прошлости

Правници су, са друге стране, веома оптимистични: они вјерују да ће имплементација вјештачке интелигенције позитивно утицати на поверење у арбитражни суд и правосуђе генерално, пренио је руски портал ТекИнсајдер.

Подијели:

Тагови:

Вјештачка интелигенција

судија

Кина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

Друштво

Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис

43 мин

0
Душан из Српца комаде дрвета претвара у умјетност

Друштво

Душан из Српца комаде дрвета претвара у умјетност

50 мин

0
Хороскопски знакови који живе у прошлости

Занимљивости

Хороскопски знакови који живе у прошлости

53 мин

0
Руски ПВО оборио 77 дронова

Свијет

Руски ПВО оборио 77 дронова

56 мин

0

Више из рубрике

НАСА открила када би наш свијет могао нестати

Наука и технологија

НАСА открила када би наш свијет могао нестати

14 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

Ови АИ модели највише "халуцинирају"

20 ч

0
Метеори небо

Наука и технологија

Први пут у историји човјечанства: Нова Витлејемска звијезда појавиће се у божићној ноћи

20 ч

0
Sunce Nebo Suncev sistem

Наука и технологија

НАСА упозорила: ''Сунце је већ кренуло ка гашењу''

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

50

Сутра опет о успостављању Канцеларије главног преговарача БиХ са ЕУ

09

38

"Шкаљарци" са потјерница ухапшени у Београду

09

30

Окачио на кућу натпис "Д‌јед Мраз не постоји", посјетила га полиција

09

25

Сутра исплата новембарских пензија

09

21

Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner