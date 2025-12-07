Строг, али правичан: У Кини судске спорове рјешава АИ судија

07.12.2025
09:21
Коментари:0
Да вјештачка интелигенција све више и више улази у сваки сегмент наших живота доказао је и арбитражни суд у једном кинеском граду, који је за рјешавање судских спорова ангажовао АИ. Софтвер се на новој позицији показао сасвим добро: не само да је изузетно темељан у анализама доказа и саслушавању страна, већ и невјероватно брз.
Чет-ботови са вјештачком интелигенцијом помогли су десетинама хиљада људи широм свијета да анализирају законе, сроче опомене пред тужбе или мејлове који штите њихова права и звуче професионално, као да их је писао адвокат.
Сада је способности вештачке интелигенције у решавању проблематичних ситуација искористио и арбитражни суд у кинеском Шенжену, који је специјално за разматрање спорова у домену радног права ангажовао АИ.
АИ је укључена у све сегменте судских спорова, који се захваљујући њој рјешавају брже
Нови алгоритам који су осмислили кинески дивелопери омогућио је арбитрима да анализирају документацију и до 50 процената брже, док се вријеме за доношење пресуда скоро преполовило.
Друштво
Једноставније остваривање новчане помоћи за новорођенчад уз нови електронски сервис
Како се наводи, специјално дизајниран алгоритам садржи информације о судским споровима из периода дужег од једне деценије, а сви предмети сортирани су у укупно 111 категорија, како би анализирање било једноставније.
Од почетка до краја процеса вјештачка интелигенција укључена је у сваки корак: она провјерава достављену документацију, анализира доказни материјал, креира план саслушања страна и чак генерише приједлог рјешења судских спорова.
Прије имплементирања вјештачке интелигенције у правосуђе, кинески стручњаци детаљно су анализирали све аспекте оваквог пројекта и установили да АИ заиста може умногоме допринијети његовој ефикасности.
За сада, након само неколико дана рада у арбитражном суду, АИ је доказао да је потпуно спреман да се носи са изазовима које овај посао носи, а каквог су става клијенти чијим се споровима вјештачка интелигенција бави за сада није познато.
Занимљивости
Хороскопски знакови који живе у прошлости
Правници су, са друге стране, веома оптимистични: они вјерују да ће имплементација вјештачке интелигенције позитивно утицати на поверење у арбитражни суд и правосуђе генерално, пренио је руски портал ТекИнсајдер.
Наука и технологија
14 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
20 ч0
Наука и технологија
22 ч0
Најновије
Најчитаније
09
50
09
38
09
30
09
25
09
21
Тренутно на програму