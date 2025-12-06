НАСА открила када би наш свијет могао нестати

Извор:
Најновија анализа НАСА подигла је много прашине и отворила једно од најтежих питања човјечанства: када ће започети неизбјежан процес гашења Сунца, онај тренутак који ће означити и крај услова за живот на Земљи?
Према ријечима истраживача и стручњака, пут ка том завршетку већ је започео, иако данас још увијек не слутимо колико драматичне промјене доноси далека будућност.
Научници објашњавају да Сунце дјелује стабилно, али да се његове унутрашње залихе водоника постепено исцрпљују.
Када овај процес достигне критичну тачку, наша звијезда ће ући у фазу која ће потпуно преобликовати цијели Сунчев систем.
Подаци НАСА и астронома са Универзитета Ворвик показују да ће до енергетског колапса наше звезде доћи за око 5 милијарди година. Када у језгру Сунца нестане водоника, почеће фузија хелијума и Сунце ће прећи у фазу црвеног џина.
НАСА очекује да би у тој фази океани на Земљи могли да испаре, атмосфера да се постепено распадне, а планета да споља остане препознатљива, али без икаквих услова за живот.
У свом посљедњем чину Сунце ће се урушити у бијелог патуљка, хладан, неактиван остатак некада сјајне звијезде.
Стручњаци упозоравају да би Земља могла постати ненасељива и много раније, за око милијарду година, јер ће Сунчева свјетлост и енергија постепено расти.
У космичким размјерама то је веома кратак период, иако у људском схватању времена дјелује незамисливо дуг.
Научници додају да се дугорочне процјене могу мијењати како се модели усавршавају, али основни правац еволуције наше звијезде остаје јасан и неизбјежан.
