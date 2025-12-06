Јагода процвјетала усред децембра: Необичан призор у БиХ

Извор:
У вријеме када би вртови требали спавати под мразом, једна јагода одлучила је пркосити календару процвјетала је усред децембра.
Необичан призор забиљежен је у дворишту једне породице у Вогошћи.
Мјештани кажу да нешто слично не памте.
"Децембар је, а код мене јагода цвјета као да је мај. Нисам могла вјеровати својим очима“, каже власница имања, додајући да се и други плодови у башти понашају необично ове зиме.
Чак и малине и даље цвјетају, пише Црна хроника.
Стручњаци објашњавају да су за овакве појаве најчешће криве неуобичајено високе температуре и благе зиме, које све чешће прате климатске промјене. Биљке могу "побркати“ годишња доба због топлијих периода који им сигнализирају да је вријеме за раст и цвјетање.
Иако призор изгледа симпатично, агрономи упозоравају да овакве промјене нису добре за воће. Биљке троше енергију ван сезоне, а рани цвјетови углавном пропадну чим температуре поново падну испод нуле.
За сада, цвијет ове децембарске јагоде остаје мали подсјетник да се клима мијења и да нас природа све чешће изненађује у данима када бисмо очекивали снијег, а не мирис прољећа.
