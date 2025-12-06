Logo
Large banner

Јагода процвјетала усред децембра: Необичан призор у БиХ

Извор:

АТВ

06.12.2025

20:26

Коментари:

0
Јагода процвјетала у децембру
Фото: Црна-хроника

У вријеме када би вртови требали спавати под мразом, једна јагода одлучила је пркосити календару процвјетала је усред децембра.

Необичан призор забиљежен је у дворишту једне породице у Вогошћи.

Мјештани кажу да нешто слично не памте.

санја вулиц

БиХ

Вулић: Неприхватљива политика застрашивања и пријетњи даном Д

"Децембар је, а код мене јагода цвјета као да је мај. Нисам могла вјеровати својим очима“, каже власница имања, додајући да се и други плодови у башти понашају необично ове зиме.

Чак и малине и даље цвјетају, пише Црна хроника.

Стручњаци објашњавају да су за овакве појаве најчешће криве неуобичајено високе температуре и благе зиме, које све чешће прате климатске промјене. Биљке могу "побркати“ годишња доба због топлијих периода који им сигнализирају да је вријеме за раст и цвјетање.

Пожар у Новом Пазару

Остали спортови

Вишеструком шампиону Србије изгорјела кућа

Иако призор изгледа симпатично, агрономи упозоравају да овакве промјене нису добре за воће. Биљке троше енергију ван сезоне, а рани цвјетови углавном пропадну чим температуре поново падну испод нуле.

За сада, цвијет ове децембарске јагоде остаје мали подсјетник да се клима мијења и да нас природа све чешће изненађује у данима када бисмо очекивали снијег, а не мирис прољећа.

Подијели:

Тагови:

jagoda

jagode

decembar

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Душко и Гојко Пијетловић

Остали спортови

Душко и Гојко Пијетловић за АТВ: У Бањалуци као код куће, увијек смо осјећали велику подршку

1 ч

0
Руководиоцима бх. аеродрома забрањено обављање дужности

БиХ

Руководиоцима бх. аеродрома забрањено обављање дужности

1 ч

0
паре, новац, марке

Друштво

За 35.000 пензионера стигла једнократна помоћ од 100 КМ

1 ч

0
Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

Градови и општине

Валентина једини ђак школе у Горњем Липљу

1 ч

0

Више из рубрике

Душан Васиљевић

Занимљивости

Мистерија у Александровцу: Душан нашао ''крушку'' од 3 килограма

4 ч

0
Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

Занимљивости

Ово је 7 знакова који одају аљкаву домаћицу

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Наредна седмица доноси благостање за ова 3 знака

5 ч

0
За ова 3 знака стиже заслужени успјех

Занимљивости

За ова 3 знака стиже заслужени успјех

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

09

Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

21

07

Светитељима ископали очи, иконе побацали: Срамне сцене у Звечану

21

02

Петоро држављана БиХ протјерано из Хрватске због дивљања

20

59

Кошарац: План раста збир жеља док се из правног оквира не повуку одлуке лажног Шмита

20

57

Којић: Немогућ европски пут на којем би биле укинуте надлежности Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner