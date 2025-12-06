Душко и Гојко Пијетловић за АТВ: У Бањалуци као код куће, увијек смо осјећали велику подршку

Аутор:Никола Лучић
Поред Новака Ђоковића радост навијачима у Србији током минулих 15-ак година по правилу су доносили и ватерполисти Србије, а чланови најславније генерације били су Гојко и Душко Пијетловић.
С обзиром да вуку коријене из Горње Пецке код Мркоњић Града, за АТВ кажу да се увијек радо враћају у Републику Српску, а ових дана бораве у Бањалуци на квалификационом турниру за пласман у Нордијску лигу, на којем учествују и ватерполисти Борца.
"Републику Српску сматрам за мјесто гдје ме везују породичне и емотивне везе. Долазимо дуги низ година у Горњу Пецку, а долазили смо и са репрезентацијом на припреме. Видимо и осјетимо колико народ овдје воли ватерполо, колико воли спортисте и цијени успјехе. Увијек је задовољство доћи овдје“, рекао је Гојко, који је прије три године одлучио да каже збогом ватерполу.
„Три мјесеца по завршетку каријере, ушао сам у корпоративне воде, радим такав посао. Ту сам се нашао, ту ми је стабилност. Све сам свео на нормалан живот, друга прича у односу на спорт. Требало је времена за адаптацију. Наравно, нисам се потпуно искључио, нисам члан ниједног клуба или организације, али свакако да ме вуче срце, волим да се вратим на „фабричка подешавања“, утакмице више пратим навијачки“.
Прошле године на кратко се повукао и Душко, који је ипак одлучио да се поново активира када је стигла понуда крагујевачког Радничког. Ове сезоне он и саиграчи имају доста изазова пред собом.
„Имали смо турбулентну сезону, доста промјена у тиму. Логично је било да неће све одмах да буде како треба, није се слегло све на вријеме. Крај ове полусезоне није био толико лош. Увјерен сам да ће други дио бити далеко квалитетнији, да ћемо боље да изгледамо“.
И један и други с великим нестрпљењем чекају Европско првенство које ће у јануару бити одржано у Београду. Свим срцем навијаће за ватерполисте Србије који ће на домаћем терену покушати да се домогну златне медаље.
„Као и претходне три године заједно ћемо навијати за репрезентацију. Момци су почели припреме, надамо се да ће имати снаге и мотива да нас обрадују. Нећемо прерано да причамо. Ни ми нисмо вољели да нам неко прије почетка шампионата ставља златну медаљу око врата. Бићемо на лицу мјеста да подржимо момке у походу на злато“, рекао је Гојко Пијетловић.
Душко се присјетио Европског шампионата из 2016. године, када су „делфини“ успјели да дођу до најсјајнијег одличја.
„Сјећам се када смо ми играли, били смо први пред тако великим аудиторијумом. Момци ће осјетити притисак, али имају довољно година и искуства да се изборе с тим. Надам се да притисак неће утицати на игру. Ми нисмо то ЕП одиграли на највишем нивоу, али смо успјели да побиједимо због публике. Надам се да ће тако да буде и овај пут, вјерујемо у велику подршку са трибина“.
