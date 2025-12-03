Карате клуб Врбас: Напорним радом до ризнице пуне медаља

Извор:
АТВ
03.12.2025
21:01
Карате клубу Врбас ради се пуном паром. Они најмлађи сваким тренингом стичу нова знања и вјештине на татамију, а увелико се диче и наступима на турнирима. Васја, Реља и Андреј, ката су тим Врбаса, а познанство са карате прерасло им је у другарство. С поносом причају о клубу чије боје бране.
Сваки тренинг је прича за себе, а дисциплина је, кажу, кључ сваког успјеха. Нађе су ту времена и за шалу, па млади каратисти не скидају осмијех с лица. Уз раме дјечацима су и бројне дјевојчице које је спортски пут довео у Врбас.
Када млађи свој тренинг приведу крају на татами закораче и они нешто старији. Златна је то генерација Врбаса која крупним корацима граби напријед. Неки су у клубу од првог дана постајања, а неке је привукао глас о добром раду и заједништву унутар екипе.
Сваки тренинг будно мотри Борис Јеличић. Некадашњи свјетски првак у каратеу, прије петнаест година основао је клуб који је данас један од најбољих у Бањалуци.
У карате клубу Врбас воде се оном да тиха вода бријег рони и да је напоран рад једини пречац ка успјеху. Дјелима причају на татамију, а клупска ризница сваким такмичењем све је богатија.
