Скандал у Њемачкој: Ухапшен некадашњи возач Формуле 1

29.11.2025

14:18

Скандал у Њемачкој: Ухапшен некадашњи возач Формуле 1
Фото: Youtube/Peter Brook/screenshot

Адриан Сутил је ухапшен и тренутно се налази у притвору након међународне полицијске акције.

Нијемац је ухапшен због сумњи на превару и проневјеру, пренио је њемачки “Билд”.

Некадашњи возач Формуле 1 је приведен од стране њемачке полиције, а Тужилаштво у Штутгарту је доставило потврду да је неколико објеката претресено у сарадњи са Државном криминалистичком полицијом Баден-Виртемберга.

Возач наводно није желио да јавно коментарише оптужбе.

Сутил је возио у Формули 1 од 2007. до 2011, године, а онда и од 2013. до 2014. године. Током каријере је био возач екипа Спајкер, Форс Индија и Саубер.

Прије и послије Формуле 1 је био и те како активан у ауто-мото спорту. Након што је завршио са болидима, између осталог, такмичио се у “Ферари челенџу”, пише Курир.

Small banner