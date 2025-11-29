Скандал у Њемачкој: Ухапшен некадашњи возач Формуле 1

29.11.2025
14:18
Коментари:0
Адриан Сутил је ухапшен и тренутно се налази у притвору након међународне полицијске акције.
Нијемац је ухапшен због сумњи на превару и проневјеру, пренио је њемачки “Билд”.
Некадашњи возач Формуле 1 је приведен од стране њемачке полиције, а Тужилаштво у Штутгарту је доставило потврду да је неколико објеката претресено у сарадњи са Државном криминалистичком полицијом Баден-Виртемберга.
Возач наводно није желио да јавно коментарише оптужбе.
Сутил је возио у Формули 1 од 2007. до 2011, године, а онда и од 2013. до 2014. године. Током каријере је био возач екипа Спајкер, Форс Индија и Саубер.
Прије и послије Формуле 1 је био и те како активан у ауто-мото спорту. Након што је завршио са болидима, између осталог, такмичио се у “Ферари челенџу”, пише Курир.
