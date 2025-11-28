"Борцу су на силу мијењали идентитет, све што су објавили била је лаж"

Извор:
АТВ
28.11.2025
22:25
Коментари:0
Дарко Савић, предсједник РК Борац, каже за АТВ да је прошла управа покушала на силу да мијења идентитет Борца и да су објаве на друштвеним мрежама у којима је све представљано бајно биле чиста лаж.
"Скупштина је годинама претварана у гласачку машину. И сада позивам оне који се нису јавили за ријеч да сами поднесу оставке. Нека се јаве Милошу Грујићу и да тражимо људе који су заинтересовани за рад клуба, који ће постављати питања, интересовати се, долазити. Оно што сам приликом избора споменуо, био сам у праву што сам отишао. То је показала скупштина, није ме нико ни питао шта је проблем и зашто одлазим. Онда ми је било јасно да сам направио праву ствар. Отишао сам као господин", каже Савић.
Он поручује да уопште не треба да се прича о претходној управи и људима који су неславно водили клуб три мјесеца.
"Покушали су на силу да промијене идентитет клуба, да га претворе у "ред машин". Борац никад није био нити ће бити "ред машин". Дијете ми је донијело мајицу на којој пише "ред машин" одмах сам је подерао. Ако се због таквих ствари које су се дешавале за три мјесеца нико није огласио...", каже Савић.
На друштвеним мрежама су објављивани снимци у којима је представљано да је све бајно и сјајно, Савић тврди да је све била лаж.
"Била је лаж од прве до посљедње ријечи. Из клуба је отјеран дугогодишњи тренер омладинских селекција Александар Међедовић. Није могао да дође у 11 часова јер ради у Зотовићу до четири. Речено му је ако не може у 11, не мора ни долазити. То му је рекао предсједник. Клуб је губио добре људе, а уз људе одлазе и добра дјеца. Дјеца прате своје тренера. Група која је прије мог одласка бројала 90 дјеце, спала је на 50. У јавности је представљано да је повећано пута четири", каже Савић.
Он истиче да је Рукометни клуб Борац постао предмет исмијавања.
"Несхватљиво ми је да су покушали да направе неко сликање са дјецом гдје се није појавио довољан број дјеце који би они могли ставити у групу, па су одустали од сликања. То говори о погрешној концепцији рада гдје се клуб свео на личну промоцију једног човјека и његовог назови рада. За девет мјесец мог предсједавања Управним одбором нисам објавио ниједну фотографију ни да сам предсједник. А не да пишем у трећем лицу и пишем шта сам изјавио на свим могућим мрежама", каже Савић.
