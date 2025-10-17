Logo

Премијер лига БиХ: Рукометаши Борца спремни за први испит на домаћем терену

АТВ

17.10.2025

19:48

0

Након уводних гостовања рукометаши Борца одиграће и прву утакмицу пред домаћом публиком у новој сезони Премијер лиге БиХ.

Послије пораза у Живиницама ''црвено-плави“ остварили су побједу против Босне у Високом, а ривал сутра је екипа Маглаја. Изабраници Мирка Микића вјерују да могу до тријумфа на свом терену.

Шеф струке бањалучког тима Мирко Микић нада се да ће његови играчи тријумфом потврдити добру форму и сјајан наступ у прошлом колу. Прижељкује и већу подршку са трибина.

kuvalja

Остали спортови

Куваља изабран за предсједника РК Борац

И док играчи покушавају да остваре што боље резултате на терену, горући проблем Борца је финансијска ситуација. Плате и даље касне, а први човјек клуба Владимир Куваља поручује да ће стање бити стабилизовано.

Рукометаши Борца наредну утакмицу играју сутра против Маглаја, а почетак дуела у дворани Борик заказан је за 19 часова.

rukomet

RK Borac

Premijer liga BiH

