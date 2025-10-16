Бокс: Томислав Вукомановић пред новим изазовом

Извор:
АТВ
16.10.2025
20:02

Томислав Вукомановић спрема се за нови велики испит у профи рингу. Пред бањалучком публиком осмог новембра покушаће да се домогне WБЦ интернационалног сребрног појаса у супер-лакој категорији, а ривал је Колумбијац Хосе Муњоз Боливар.
Припреме су увелико у току. Бањалучки борац вјерује да може до још једне велике побједе.
"Ово неће бити обичан меч. Ово је јединствена прилика да покажем шта сам дисциплином, радом, трудом и одрицањем градио годинама. Прошле године радио сам борбу за ВБЦ интерконтиненталну омладинску титулу, а ове године ред је на сениорску. Биће ово посебна прилика да Бањалука ужива у сјајној боксерској вечери", изјавио је Вукомановић.
Боксерска ревија одржава се у склопу четвртог Меморијала “Професор др Мирослав Поповић”. Базичне припреме су одрађене, а Вукомановића сада чекају спаринзи у Србији и Словенији. Све како би потпуно спреман дочекао предстојећи окршај са Муњозом.
"У питању је Колумбијац који има 18 побједа, четири пораза, а од тога је 16 пута прекидом побиједио своје противнике. Борба је у полувелтер категорији. Сада више нема ограничења у годинама, Томислав ће се борити са пуно искуснијим и зрелијим противницима. Прихватили смо овај изазов, борили смо се за ову прилику и драго нам је што можемо да освојимо један од пет најпрестижнијих појасева у свијету бокса", поручио је Зорић.
Поред стандардног члана тима Горана Делића, несебична подршка Вукомановићу стигла је и од српске федерације професионалног бокса под чијом лиценцом и боксује.
"Свјетска боксерска федерација одобрила је да се овај спектакл одржи у Бањалуци. Позвала бих све Бањалучане да дођу и да нас подрже у што већем броју. Ова манифестација је и хуманитарног карактера, тако да се надам да ће све да прође у најбољем реду и без повреда", изјавила је Лена Зечевић.
Сав приход од продатих улазница биће уплаћен за лијечење дјечака
Петра Шкорића. Главни покровитељ ревије је кабинет предсједника Републике Српске.
