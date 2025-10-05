Друга побједе Саре Ћирковић у професионалном боксу

05.10.2025
09:50
Коментари:0
Сара Ћирковић наставила је низ фантастичних успјеха у професионалном боксу.
У свом другом профи мечу, овај пут у хали Гархинг у Минхену, Ћирковићева је била боља од Леирин Флорес из Венецуеле у бантам категорији.
Меч се састојао од шест рунди по два минута, а дјевојка из Братунац је већ у првој рунди успјела да покаже своју вјештину и одмјереност иако је у другом ћошку ринга имала старију и искуснију противницу.
У трећој рунди Флорес је убрзала ритам, али Сара је успјешно избјегавала тактику коју је наметала Венецуеланка полудистанцом и блиским контактима.
Све до посљедње рунде Сара је била убједљива и доминантна. Чак је и без екстремног напора сачекала судијску одлуку која је отишла у њену корист.
Овај боксерски догађај у главном граду њемачке покрајине Баварске одржан је у организацији Балкан Боксинга.
