Џудо турнир "Стеван Марковић" окупио рекордан број учесника

Извор:

АТВ

04.10.2025

20:58

Коментари:

0
Џудо турнир "Стеван Марковић" окупио рекордан број учесника
Фото: АТВ

Више од 600 такмичара из 15 европских земаља и ове године стигло је у Бањалуку на 19. по реду џудо турнир "Стеван Марковић".

Организатор џудо клуб Бањалука, који ове године уједно прославља и четири деценије постојања. Домаћини посебно поносни што данас могу да угосте прву жену Џудо федерације Санкт Петербурга Татјану Анфиногенову.

"Велико ми је задовољство што смо пристигли у Бањалуку. Осјећамо се као код куће, а то и не чуди ако знамо да наше народе вежу братске везе и да су наше културе јако блиске. Драго ми је што су пристигли клубови са свих страна и биће ово једно лијепо спортско дружење у којем ћемо сви да уживамо", каже Анфиногенова.

Највише такмичара пристигло је из Србије. Неки су по први пут у Бањалуци, а амбиције и очекивања су им највиша.

Похвале на рачун организатора стижу и од предсједника Џудо савеза Републике Српске.

Турнир као овај, са традицијом дугом скоро двије деценије, даје обавезу и домаћим такмичарима да се представе у најбољем свјетлу, али су се џудисти Бањалуке, као добри домаћини, такмичили ван конкуренције.

Тренутно на програму

