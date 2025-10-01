Фатална бодибилдерка се преселила у Црну Гору због љубави

01.10.2025
20:19
Коментари:0
Фитнес модел Наталија Кузњецова фатална и јака Рускиња која је изазвала велику пажњу на Балкану, преселила се се у Црну Гору.
Наиме, она се преселила због љубави. Лијепа Наталија се заљубила у мистериозног Црногорца, због којег је промијенила све у животу, оставила Русију и започела нови живот.
Оно што се сви питају, јесте ко је Ценогорац који је освоји срце снагаторке Наталије?
Рођена је у граду Чити, на руском Далеком истоку , на траси Транссибирске жељезнице. У међувремену је постала свјетска првакиња, а промијенила је и адресу – данас живи у Црној Гори и можете је срести, на примјер, на улицама Херцег Новог, гдје ће вас одушевити својим импресивним, готово холивудским изгледом.
Ова дама, у јулу је напунила 34 године и сва је у мишићима. Бодибилдинг је њен начин живота и спорт који јој је, како је открила у једном интервјуу, помогао да стекне самопоуздање.
Почела је да тренира са 14 година са само 40 килограма. Али како су јој мишићи расли, тако је расло и њено самопоуздање.
''Након три мјесеца, тренер ме је питао да ли желим да учествујем на локалном такмичењу. Прихватила сам'', рекла је она.
Убрзо је постала првакиња Забјакалске регије и од тада је ништа није могло зауставити. Сви ти сати у теретани исплатили су се када су се почели да се скупљају трофеји са престижних такмичења.
Истовремено, најјача Рускиња је обарала и свјетске рекорде – између осталог, у бенцх прессу и мртвом дизању. Ужа специјалност јој је поwерлифтинг који се састоји од три дисциплине дизања тегова.
Својом славом у свијету снаге, Наталиа је зарадила и надимак Фемале Хулк, а на друштвеним мрежама (само на Инстаграму има 1,3 милиона пратилаца) представља се као Амазонка.
Њени бицепси имају обим од 51 цм и већи су од оних које има њен муж а многи вјерују да није далеко од Арнолда Шварценегера у његовим најбољим годинама, преноси Телеграф.
