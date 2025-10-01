Logo

Овако изгледа када усвојите пса, видео који пара срца

01.10.2025

20:05

Коментари:

0
Фото: Unsplash

Дирљив тренутак у којем се пас из азила опустио у свом новом дому само сат времена након доласка освојио је срца корисника друштвених мрежа широм свијета.

Софи Кумбс је подјелила видео Балуа, свог новог љубимца, како се удобно смјешта у њеном крилу, а видео је брзо постао виралан са скоро два милиона прегледа, пише Newsweek .

„Ово је наш тада потенцијални пас Балу, сат времена након његове прве посјете дому док смо још размишљали да га усвојимо. Сам се попео на кауч, смјестио се у моје крило и убрзо заспао на 45 минута. Боравак у склоништу је био превише стимулативан за њега, тако да је ово вјероватно био његов први квалитетан дневни сан послије више мјесеци“, рекао је Кумбс.

@sophcoombs Good news he comes home tomorrow #rescuedog #rescueanimals #adoptdontshop #petparents ♬ original sound - xavier

Балу, отприлике двогодишњи мјешанац кане корса, пронађен је како лута са својом мајком Паломом у јулу. Обоје су били веома нервозни и плашљиви на додир када су стигли у склониште, што је навело особље да посумња да су у прошлости били злостављани или занемарени.

Упркос својој стидљивости, Балу је постепено почео да открива своју разиграну страну. Откако је усвојен, све чешће се сам игра својим играчкама и радосно трчи по башти. Софи га описује као њежног и приврженог пса који воли да се мази.

Љубав на први поглед

Софи и њен партнер већ годину дана волонтирају у склоништу Хилбре, непрофитној организацији која не еутаназира здраве животиње и у великој мјери се ослања на волонтере. Након што су се у августу уселили у свој први заједнички дом, одлучили су да су спремни за усвајање.

Први пут су срели Балуа у јулу и он их је одмах освојио својим тужним очима. Због своје несигурности, у почетку су га у шетње водили само добровољци које је познавао, али временом је његово самопоуздање расло. Његова блага природа им је брзо показала да је он прави пас за њих.

