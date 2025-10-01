Овако изгледа када усвојите пса, видео који пара срца

01.10.2025
20:05
Коментари:0
Дирљив тренутак у којем се пас из азила опустио у свом новом дому само сат времена након доласка освојио је срца корисника друштвених мрежа широм свијета.
Софи Кумбс је подјелила видео Балуа, свог новог љубимца, како се удобно смјешта у њеном крилу, а видео је брзо постао виралан са скоро два милиона прегледа, пише Newsweek .
„Ово је наш тада потенцијални пас Балу, сат времена након његове прве посјете дому док смо још размишљали да га усвојимо. Сам се попео на кауч, смјестио се у моје крило и убрзо заспао на 45 минута. Боравак у склоништу је био превише стимулативан за њега, тако да је ово вјероватно био његов први квалитетан дневни сан послије више мјесеци“, рекао је Кумбс.
@sophcoombs Good news he comes home tomorrow #rescuedog #rescueanimals #adoptdontshop #petparents ♬ original sound - xavier
Балу, отприлике двогодишњи мјешанац кане корса, пронађен је како лута са својом мајком Паломом у јулу. Обоје су били веома нервозни и плашљиви на додир када су стигли у склониште, што је навело особље да посумња да су у прошлости били злостављани или занемарени.
Упркос својој стидљивости, Балу је постепено почео да открива своју разиграну страну. Откако је усвојен, све чешће се сам игра својим играчкама и радосно трчи по башти. Софи га описује као њежног и приврженог пса који воли да се мази.
Љубав на први поглед
Софи и њен партнер већ годину дана волонтирају у склоништу Хилбре, непрофитној организацији која не еутаназира здраве животиње и у великој мјери се ослања на волонтере. Након што су се у августу уселили у свој први заједнички дом, одлучили су да су спремни за усвајање.
Први пут су срели Балуа у јулу и он их је одмах освојио својим тужним очима. Због своје несигурности, у почетку су га у шетње водили само добровољци које је познавао, али временом је његово самопоуздање расло. Његова блага природа им је брзо показала да је он прави пас за њих.
Најновије
Најчитаније
22
04
21
57
21
55
21
47
21
42
Тренутно на програму