Цвијановић: Азербејџан пријатељска земља са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе

Извор:

АТВ

11.11.2025

16:24

Цвијановић: Азербејџан пријатељска земља са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе
Азербејџан је пријатељска земља, са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе, казала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

''Састала сам се данас са министром одбране Азербејџана Закиром Хасановим. Разговарали смо о бројним темама, укључујући и даље јачање сарадње. Овом приликом, саговорника сам замолила да пренесе срдачне поздраве предсједнику Алијеву'', написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.

Жељка Цвијановић

Азербејџан

