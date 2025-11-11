Цвијановић: Азербејџан пријатељска земља са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе

Извор:
Азербејџан је пријатељска земља, са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе, казала је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
Азербејџан је пријатељска земља, са којом желимо да развијамо најбоље могуће односе. Састала сам се данас са министром одбране Азербејџана Закиром Хасановим. Разговарали смо о бројним темама, укључујући и даље јачање сарадње. Овом приликом, саговорника сам замолила да пренесе… pic.twitter.com/njvfkvNfeL— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) November 11, 2025
''Састала сам се данас са министром одбране Азербејџана Закиром Хасановим. Разговарали смо о бројним темама, укључујући и даље јачање сарадње. Овом приликом, саговорника сам замолила да пренесе срдачне поздраве предсједнику Алијеву'', написала је Цвијановићева на друштвеној мрежи Икс.
