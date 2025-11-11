Цвијановић: Није било амандмана

11.11.2025
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је Предсједништво усвојило идентичан буџет, какав је усвојио и Савјет министара.
"Никаквих амандмана није било", објавила је Цвијановић на "Иксу".
Након једногласног усвајања Приједлога закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза за 2025. годину у Предсједништву БиХ, предсједавајући Жељко Комшића и бошњачки члан Дениса Бећировића саопштили су да су сви њихови амандмани прихваћени.
