Вулић: Савјет министара једини надлежан за именовање преговарача са ЕУ

РТРС

11.11.2025

13:54

0
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ, Сања Вулић, поручила је да, када је у питању избор главног преговарача БиХ са ЕУ, СНСД има јасан став о томе ко треба да именује преговарача - а то је Савјет министара.

- Када је у питању преговарач, СНСД има јасан став и јасно је прописано ко треба да именује преговарача, а то је Савјет министара. Имајући у виду да се појединци поигравају и Пословником и Законом, али и Уставом, ми смо одлучили, испред Клуба посланика СНСД-а, да затражимо оцјену уставности саме одлуке коју је донијела српска и бошњачка тројка, а која се односи на то да преговарача одређује Представнички дом - истакла је Вулићева.

- Наравно, наш правни тим је припремио захтјев за оцјену уставности и привремену мјеру, тако да ће наше колеге из Народне скупштине Републике Српске упутити тај захтјев. Имајући у виду да Устав каже да једна четвртина посланика у одређеном законодавном тијелу може поднијети захтјев, а нас је осам, наше колеге из Народне скупштине, имајући у виду да заједно координишемо и дијелимо исте политике, као и да се залажемо за интересе Републике Српске, поднијеће захтјев за оцјену уставности и привремену мјеру - рекла је Вулићева.

Додаје да, када је у питању одлука о преговарачу, СНСД остаје при ставу да се морају поштовати закони и Устав.

- То је политичком Сарајеву непознаница. Ни српска тројка не мари за интересе Републике Српске. То није проблем СНСД-а, већ њиховог уског гледања и потребе за остваривањем личних амбиција, а никако за нечем што се зове будућност Дејтонске БиХ, јер, ако питамо њих - она не постоји - нагласила је Вулићева.

Сања Вулић

