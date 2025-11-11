Logo
Угрожена производња млијека у БиХ

11.11.2025

07:02

Фото: pexels

Удружења пољопривредника из Федерације БиХ и Републике Српске упозоравају да је домаћа производња млијека угрожена због неконтролисаног увоза млијека и млијечних производа.

Траже од надлежних институција хитне мјере заштите домаће производње, поручујући да ће, уколико се ништа не предузме, произвођачи бити принуђени на протесте и блокаде.

Ермин Велаџић, предсједник Скупштине Удружења пољопривредника Федерације БиХ, казао је да траже да им Влада, односно ресорно министарство, помогне како се не би урушила производња млијека, која има традицију и будућност.

"Урушава се производња сировог млијека у Федерацији БиХ, те тражимо од надлежних институција хитну реакцију како би се смањио неконтролирани увоз млијека и млијечних производа. У супротном, произвођачи најављују излазак на границе и блокаду увоза", казао је Велаџић.

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Република Српска

НСРС о Извјештају Главне службе за ревизију јавног сектора Српске

Истиче да су представници Удружења мишљења да не постоји вишак млијека на тржишту, него да је ријеч о одређеним лобијима откупљивача јер они неће да смањују откупну цијену како не би угрозили производњу својих сировина.

Појаснио је да Удружење апелује на надлежне институције, прерађивачки сектор и трговачке ланце да хитно успоставе координацију како би се спријечиле негативне посљедице по домаћу производњу.

Мљекарство у Федерацији БиХ је стратешка грана која запошљава и повезује бројне секторе, а с мјерама заштите се већ касни.

"Произвођачи су ове године произвели више од 150 милиона литара млијека, што је у односу на 2024. годину више за 10 милиона литара. Тражимо да нам Влада Федерације БиХ, односно ресорно министарство, помогне како се не би урушила производња млијека, која има традицију и будућност", казао је Велаџић.

И Милорад Арсенић, предсједник Удружења мљекара Републике Српске, истакао је да не може бити вишак домаће производње млијека и млијечних производа, него управо неконтролисан увоз млијека и млијечних производа и похлепа за брзом зарадом нарушавају тржиште млијека.

"Треба знати да је прошле године откупљено 270 милиона литара млијека у БиХ, те је још око 20 одсто млијека прерађено у оквиру домаћинстава и тако конзумирано или пласирано на тржиште укупно 330 милиона. Све то заједно је око 55 одсто потрошње млијека и млијечних производа у БиХ", казао је Арсенић.

Додао је да, са друге стране, само за десет мјесеци ове године, а према подацима Управе за индиректно опорезивање (УИО) БиХ, увезено је 215.000.000 КМ вриједности млијека и млијечних производа.

НСРС-илустрација-2025

Република Српска

На помолу велика криза: Хоће ли бити распуштања Народне скупштине?

"Само сирева преко 113 милиона КМ. Ако узмемо да БиХ има око 3,2 милиона становника и просјечну потрошњу по глави становника око 200 литара годишње, јасно је да нам треба скоро иста количина млијека коју морамо произвести. Треба нам, значи, 640 милиона литара млијека. Значи нема вишка, него има слабе контроле увоза", казао је Арсенић.

Појаснио је да додатан проблем на тржишту јесте и све веће присуство лажних млијечних производа.

"Наиме, Босна и Херцеговина није регулисала означавање производа који осим млијека садрже и масти које нису млијечног поријекла, најчешће палмину маст, а то је посебно присутно у тзв. пица сиревима из увоза", казао је Арсенић. за Независне.

Млијеко

