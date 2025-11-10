Logo
Арапи одбили да изруче Стефана Папића

Уједињени Арапски Емирати одбили су захтјев Белгије да изруче Стефана Папића (29), холандског држављанина, рођеног у Босни и Херцеговини.

Како преносе холандски медији, Папић, један од главних осумњичених у процесу „Крива Рошем“, гдје би требао да одговара у случају прања новца. Газет ван Антверпен пише да постоји могућност да он, ипак, буде изручен Холандији.

Папић, рођен у Сарајеву, заједно је са Флором Бресером један од главних осумњичених у процесу „Крива Рошем“ који се односи на масовне транспорте кокаина. „Крива Рошем“ је била мала фирма за пречишћавање воде из Антверпена, која је увозила манганову руду из Јужне Америке у којој је био сакривен кокаин.

Медији преносе да је Папић ухапшен у Дубаију још прошле године, али његова екстрадиција изгледа неће бити спроведена. Према ријечима његовог адвоката Матијаса Де Далеа, Уједињени Арапски Емирати су одлучили да не дозволе изручење.

Газет ван Антверпен пише да и низоземско Тужилаштво жели да процесуира Папића. Наиме, он је наводно имао улогу у прању кокаинског новца преко умјетничке галерије „Пуро Арте“ у Бреди. Холандска полиција је 2020. године извршила претрес галерије „Пуро Арте“, која је била повезана са Папићевом породицом. Сумња се да је галерија коришћена за прање кокаинског новца Едина Гачанина.

Медији подсјећају да је Стефан Папић био ухапшен још 2022. године и то на захтјев белгијских власти. Савезно тужилаштво у Белгији већ годинама трага за њим.

Иначе, Папић је рођен у Сарајеву, али је одрастао у Бреди па је тако и добио холандско држављанство.

