Гадафијев син пуштен из притвора након 10 година

10.11.2025

21:08

Гадафијев син пуштен из притвора након 10 година

Ханибал Гадафи, најмлађи син убијеног либијског лидера Моамера Гадафија, пуштен је данас (10.новембра) из притвора у Либану, објавила је либанска национална новинска агенција NNA, преноси Ројтерс.

Ханибал Гадафи је провео 10 година у притвору без судског поступка по оптужби за нестанак шиитског свештеник, имама Мусе ел Садра.

Гадафија су 2015. године отели екстремисти у Сирији гд‌је је живио у егзилу са својом супругом Либанком и д‌јецом након што је његов отац свирепо убијен у устанку који је избио у Либији 2011. године.

Либанске власти су га исте године привеле и оптужиле га да је прикривао информације о судбини имама Мусе ел Садра, либанског шиитског свештеника који је нестао са својим пратиоцима током путовања у Либију 1978. године.

Ханибал Гадафи је имао само двије године када је Садр нестао и није обављао никакву високу званичну функцију у Либији.

Организације за људска права осудиле су околности око његовог притвора, називајући оптужбе лажним.

Гадафи је 2023. године штрајковао глађу због затварања, а његово здравље се потом погоршало због чега је хоспитализован.

Прошлог мјесеца либанско правосуђе је наложило његово пуштање на слободу и одредило кауцију од 11 милиона долара.

Muamer el Gadafi

