Трамп: Патриоте које нису узимале слободно ће добити по 10.000 долара

Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је све контролоре лета да се одмах врате на посао услијед привременог договора у Сенату који ће деблокирати финансирање владе.
Више од 1.400 летова према, из или унутар САД-а отказано је у суботу након што је авиокомпанијама ове седмице речено да смање саобраћај током затварања владе због неусвајања буџета.
Трамп је изразио захвалност свима који су радили све вријеме, али и упутио оштру критику онима који су узимали боловање током периода затварања владе.
"Сви контролори лета морају се вратити на посао, ОДМАХ!!! Сви који то не учине, биће знатно кажњени. За оне контролоре лета који су били велики патриоти и нису узели слободно вријеме за 'Превару с демократским затварањем', препоручићу бонус од 10.000 долара по особи за изузетну службу нашој земљи. За оне који нису радили ништа осим што су се жалили и узимали слободно вријеме, иако су сви знали да ће ускоро бити плаћени, у потпуности, нисам задовољан вама. Нисте се ангажовали да помогнете САД-у против лажног напада демократа који је имао само за циљ наштетити нашој земљи. Имаћете негативну оцјену, барем по мом мишљењу, у свом досијеу", навео је.
Затим им је поручио да "ако желе напустити службу у блиској будућност, да не оклијевају и да то учине одмах - без исплате или отпремнине било које врсте".
"Брзо ће вас замијенити прави патриоти, који ће боље обавити посао на потпуно новој, најсавременијој опреми, најбољој на свијету, коју управо наручујемо. Претходна 'администрација' је потрошила милијарде долара покушавајући поправити застарјело 'смеће'. Нису имали појма шта раде! Још једном, нашим великим америчким патриотама, Бог вас благословио - нећу моћи довољно брзо послати ваш новац! Свима осталима, одмах се јавите на посао. Бог благословио Америку."
Подсјетимо, осам демократских сенатора гласало је у недјељу навече заједно с републиканцима да се крене напријед с пакетом који би поново отворио савезну владу.
То је кључно процедурално гласање које јасно показује да је постигнут двостраначки договор о финансирању државних агенција, накнадном гласању о субвенцијама за здравствену заштиту, укидању отказа државних службеника и окончању рекордно дугог затварања владе.
Демократе су седмицама одолијевале, захтијевајући да републиканци сарађују с њима на продужењу пореских кредита из Закона о приступачној здравственој заштити (АЦА) који ускоро истичу, у замјену за финансирање владе.
