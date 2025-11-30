Logo
Large banner

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

Извор:

АТВ

30.11.2025

22:13

Коментари:

3
"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву
Фото: Pexels

Кошаркаши репрезентације Србије савладали су БиХ у Сарајеву у другом колу квалификација за Свјетско првенство резултатом 74:72.

Била је ово, као што се и очекивало, веома тврда утакмица. Играчи селектора Душана Алимпијевића били су у заостатку скоро цијели меч, да би са двије тројке Момирова окренули резултат. Ипак, и у финишу драма. Имала је Бих напад за побједу али нису погодили.

Србија БиХ Скендерија

Кошарка

Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"

Танасковић је био најефикаснији у српском тиму са 24 поена, док је Кастањеда предводио БиХ са 16 поена.

Ово је Србији друга побједа након што су савладали Швајцарце у Београду. Бих је на скору 0-2.

Наравно ни овај меч у Сарајеву није могао да прође без уреда и псовки. Извиждана је химна Боже правде, а чуле су се и бројне друге срамне увреде.

Додик нова

Друштво

Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

Подијели:

Тагови:

Србија

Košarka

Коментари (3)
Large banner

Више из рубрике

Јуниорска АБА лига: Илирија међу осам најбољих, Мега брани титулу

Кошарка

Јуниорска АБА лига: Илирија међу осам најбољих, Мега брани титулу

8 ч

0
Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

Кошарка

Мијаиловић: Партизан ће раскидати уговоре са непослушним играчима

9 ч

0
Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"

Кошарка

Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"

9 ч

4
Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

Кошарка

Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

13

"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

21

54

Додик о Орићевој изјави: Кад могу да убијају, могу и да лажу

21

50

Рубио: Састанак био веома продуктиван

21

47

Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима

21

40

Мирко Перковић преминуо након наступа, пронађен у хотелској соби

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner