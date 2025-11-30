"Пала" БиХ: Србија након преокрета славила у Сарајеву

Извор:
АТВ
30.11.2025
22:13
Коментари:3
Кошаркаши репрезентације Србије савладали су БиХ у Сарајеву у другом колу квалификација за Свјетско првенство резултатом 74:72.
Била је ово, као што се и очекивало, веома тврда утакмица. Играчи селектора Душана Алимпијевића били су у заостатку скоро цијели меч, да би са двије тројке Момирова окренули резултат. Ипак, и у финишу драма. Имала је Бих напад за побједу али нису погодили.
Кошарка
Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"
Танасковић је био најефикаснији у српском тиму са 24 поена, док је Кастањеда предводио БиХ са 16 поена.
Ово је Србији друга побједа након што су савладали Швајцарце у Београду. Бих је на скору 0-2.
Наравно ни овај меч у Сарајеву није могао да прође без уреда и псовки. Извиждана је химна Боже правде, а чуле су се и бројне друге срамне увреде.
Друштво
Додик: Звиждуци нашој химни показују да Сарајево не жели живот са Србима
Кошарка
8 ч0
Кошарка
9 ч0
Кошарка
9 ч4
Кошарка
14 ч0
Најновије
Најчитаније
22
13
21
54
21
50
21
47
21
40
Тренутно на програму