Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"

Кошаркаши репрезентације Србије играју против БиХ у Сарајеву у другом колу квалификација за Свјетско првенство, а играче је дочекала веома неугодна атмосфера прије самог почетка меча.
Наиме, српски играчи су дочекани звиждуцима, а публика у Скендерији је извиждала и химну "Боже праве", те је увредљиво скандирала.
Химну Србије навијачи БиХ дочекали увредама pic.twitter.com/mWKL5wsAzQ— Glas Srpske (@GlasSrpske) November 30, 2025
Подсјећамо, тим Србије савладао је у првом колу Швајцарску, док је састав БиХ поражен од Турске.
Три најбоље селекције из групе пласираће се у наредну фазу квалификација уз преношење бодова.
