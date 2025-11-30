Logo
Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"

АТВ

Сраман дочек за кошаркаше Србије у Сарајеву: Извиждана химна "Боже правде"
Фото: Printscreen / Глас Српске

Кошаркаши репрезентације Србије играју против БиХ у Сарајеву у другом колу квалификација за Свјетско првенство, а играче је дочекала веома неугодна атмосфера прије самог почетка меча.

Наиме, српски играчи су дочекани звиждуцима, а публика у Скендерији је извиждала и химну "Боже праве", те је увредљиво скандирала.

Подсјећамо, тим Србије савладао је у првом колу Швајцарску, док је састав БиХ поражен од Турске.

Три најбоље селекције из групе пласираће се у наредну фазу квалификација уз преношење бодова.

Србија

Košarka

