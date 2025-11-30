Гробари се огласили због Обрадовића: "Чекамо те на трибини, а руководство позивамо..."

Извор:
30.11.2025
Навијачи Партизана, популарни Гробари, огласили су се путем своје званичне странице на Инстаграму, а све због ситуације везане за одлазак Жељка Обрадовића са клупе кошаркашког клуба!
Гробари су, наиме, на Инстаграму пустили саопштењем у ком су до детаља објаснили неке ствари, а уједно су имали и поруку за руководство клуба.
- Претходних дана са великом пажњом пратили смо догађаје у кошаркашком клубу. Не желећи да доливамо уље на ватру, нисмо се оглашавали у медијском лудилу препуном сензационалистичких наслова и дезинформација. Више пута током ове сезоне покушали смо да тргнемо кошаркаше, пробудимо их из „зимског" сна, обавили разговор са стручним штабом и играчима. Надали смо се да ће се човјек који нас је вратио у врх европске кошарке предомислити и наставити да предводи наш клуб.
- Реаговали смо и по повратку у Београд, пренијели му поруку, показали да има нашу пуну подршку и поручили да га очекујемо на тренингу у суботу јер уговор који је потписао, потписао је са свима нама у пуној хали. Више пута смо илустровали нашу подршку, бранили га од напада са стране и сваки пут стали, што као трибина тако и као појединци, иза њега, а то радимо и овај пут. Нажалост, сви наши напори нису уродили плодом, а господин Жељко Обрадовић је остао досљедан својој одлуци да више не буде тренер његовог и нашег Партизана.
Даље се наводи...
- Једном приликом је изјавио да ствари треба да се рјешавају у кругу породице. Међутим, недостатак информација, гомила измишљених вијести и наслова, спиновање од стране интернет тровача довело је и до душманских наслађивања тренутној ситуацији у којој се налази наш клуб. У својој богатој каријери је показао да није човјек који се крије иза других, да није неко ко бежи од одговорности, а понајмање од истине. Поштујући његове разлоге, интегритет и величину, не желимо даље да продубљујемо овај тежак тренутак за све нас.
- Користимо прилику да позовемо све навијаче Партизана да заједно збијемо редове и пребродимо, као и увијек, све проблеме. Жељко, чекамо те на трибинама да заједно бодримо наш Партизан, хвала ти за све и желимо да у будућности заједно остваримо један давни сан.
- Позивамо и руководство клуба да се огласи. Свјесни да је дат простор разноликим кривотворењима истине, захтијевамо да се хитно изнесу сви детаљи преговора, као и даљи кораци управе који би водили до рјешења кризе која је довела у опасност нормално функционисање клуба. Жељко Обрадовић, један је од нас - стоји у поруци Гробара.
