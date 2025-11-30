Јуниорска АБА лига: Илирија међу осам најбољих, Мега брани титулу

Извор:
Сјајне утакмице и велика борба за пласман на завршни турнир виђени су током три дана кошарке у Лакташима. Игокеа се поново показала као сјајан домаћин, а само ријечи хвале имају и у табору словеначке Илирије.
Млади Љубљанчани су у одлучујућем мечу групе А декласирали Спартак резултатом 97:79 и изборили мјесто међу осам најбољих тимова.
Титулу бране јуниори Меге који су без већих проблема продужили у четвртфинале. Екипа предвођена прошлогодишњим МВП-јем Павлом Бачком и Вуком Даниловићем је главни фаворит за одбрану трона, а тренер Дејан Пејић задовољан је виђеним у утакмицама групне фазе.
Јуниорска АБА лига од ове сезоне броји 16 тимова подијељених у четири групе. По два најбоља тима из сваке изборила су пласман у четвртфинале, а поред Лакташа домаћин прве фазе такмичења био је Беч.
