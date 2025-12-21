Logo
Којић: Магазиновић замајава јавност

СРНА

21.12.2025

15:40

Којић: Магазиновић замајава јавност
Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да предсједавајући Клуба посланика СДП-а БиХ Саша Магазиновић причом о Трговској гори замајава јавност и сакупља политичке поене.

"Ресорно министарство предузимало је активности за Трговску гору, а и Срби министри у Савјету министара, такође, активно поступају у том случају", рекао је Којић Срни.

Указао је и да исти тај Магазиновић неће да каже због чега се блокира отварање граничног прелаза на Сави код Градишке.

Haker

Регион

Уцјењивао жену експлицитним фотографијама

Он је навео и да Магазиновић није мјеродаван за полемику са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, који као и Република Српска годинама предузимају активности како би се спријечила изградња одлагалишта на Трговској гори у Хрватској, тик уз границу са Републиком Српском, односно БиХ.

Милорад Којић

Trgovska gora

