Којић: Магазиновић замајава јавност

Посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић рекао је да предсједавајући Клуба посланика СДП-а БиХ Саша Магазиновић причом о Трговској гори замајава јавност и сакупља политичке поене.
"Ресорно министарство предузимало је активности за Трговску гору, а и Срби министри у Савјету министара, такође, активно поступају у том случају", рекао је Којић Срни.
Указао је и да исти тај Магазиновић неће да каже због чега се блокира отварање граничног прелаза на Сави код Градишке.
Он је навео и да Магазиновић није мјеродаван за полемику са предсједником СНСД-а Милорадом Додиком, који као и Република Српска годинама предузимају активности како би се спријечила изградња одлагалишта на Трговској гори у Хрватској, тик уз границу са Републиком Српском, односно БиХ.
