ChatGPT сада има продавницу апликација

Извор:

Б92

21.12.2025

15:25

Chat GPT ČET GPT
Фото: Pexels

ОпенАИ је званично представио нову продавницу апликација интегрисану директно у ChatGPT.

Компанија ОпенАИ је имплементирала нову функционалност у оквиру ChatGPT-a: интегрисану продавницу апликација, која корисницима омогућава да користе различите дигиталне сервисе директно кроз разговор са вештачком интелигенцијом.

Уместо класичног преузимања апликација или одласка на екстерне сајтове, ChatGPT сада омогућава приступ тзв. "appovima" који се активирају природним језиком. Корисник, на пример, може затражити да му се направи плејлиста, пронађе хотел или дизајнира графички садржај, а ChatGPT ће аутоматски користити одговарајућу апликацију у позадини.

Нова продавница функционише слично познатим платформама попут App Store-а или Google Play-a, али је у потпуности интегрисана у chat интерфејс. Апликације се покрећу у оквиру разговора, без потребе за додатном инсталацијом.

ОпенАИ је истовремено објавио и СДК за програмере, који омогућава креирање сопствених апликација и њихово објављивање у ChatGPT продавници. Циљ је изградња ширег екосистема у којем ће ChatGPT постати централна тачка за различите дигиталне услуге.

Међу првим доступним апликацијама налазе се сервиси као што су Booking, Expedia, Spotify, Канва и Коурсера, док се у наредном периоду очекује проширење понуде и укључивање нових партнера.

Овим потезом ОпенАИ додатно позиционира ChatGPT као платформу, а не само алат за генерисање текста, што би могло значајно да промени начин на који корисници комуницирају са апликацијама и online сервисима, преноси Б92.

ChatGPT

