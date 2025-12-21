Logo
Кремљ: Путин има низ заказаних путовања у иностранство

СРНА

21.12.2025

17:16

0
Кремљ: Путин има низ заказаних путовања у иностранство
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин има низ заказаних путовања у иностранство у свом распореду за 2026. годину, рекао је портпарол предсједника Дмитриј Песков.

"Постоји низ заказаних посјета, нећу сада улазити у детаље, али постоји распоред", рекао је Песков новинарима.

Он је додао да се Кремљ спрема да дочека стране госте, али није прецизирао ко се очекује у првој посјети 2026. године.

Дмитриј Песков

Владимир Путин

