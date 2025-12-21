Кремљ: Путин има низ заказаних путовања у иностранство

Извор:
СРНА
21.12.2025
17:16
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин има низ заказаних путовања у иностранство у свом распореду за 2026. годину, рекао је портпарол предсједника Дмитриј Песков.
"Постоји низ заказаних посјета, нећу сада улазити у детаље, али постоји распоред", рекао је Песков новинарима.
Фудбал
Усташке поруке на утакмици Динама под истрагом
Он је додао да се Кремљ спрема да дочека стране госте, али није прецизирао ко се очекује у првој посјети 2026. године.
Најновије
Најчитаније
17
57
17
49
17
44
17
42
17
27
Тренутно на програму