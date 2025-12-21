Logo
Зеленски спреман да повуче војску: Има један услов

Извор:

Б92

21.12.2025

14:46

Зеленски спреман да повуче војску: Има један услов

Предсједник Украјине Володимир Зеленски рекао је да ће украјинске оружане снаге напустити Донбас само под једим условом.

Зеленски је навео да је повлачење из Донбаса могуће само ако Русија предузме сличне акције.

"Ако желите да повучете трупе негдје, увијек предузимате исте, реципрочне кораке. Ако се ми повучемо 5 километара, они се повуку 5 километара. Ми се повучемо 10, они се повуку 10. А онда постоји ова (демилитаризована) зона. Могла би се назвати слободном економском зоном или нечим другим, ако нуди одговарајуће преференције. Али још увијек морамо да доживимо све то", рекао је Зеленски.

По његовом мишљењу, најпоштенија опција је "да останемо тамо гдје стојимо", јер то подразумијева мање компромиса за сваку страну.

"У случају да се буде разговарало о слободној економској зони", примијетио је Зеленски, "партнери Кијева су упозорени да украјински народ мора имати ријеч о том питању".

Подсјетимо, у првој половини децембра, Зеленски је дозволио одржавање референдума о повлачењу трупа из дијела Донбаса који контролише Кијев. Украјински посланици које је интервјуисао Политико изразили су сумњу да ће украјински парламент одобрити приједлог о повлачењу трупа.

Кремљ није искључио могућност повлачења и украјинских и руских трупа из Донбаса.

"Али руска Национална гарда ће бити тамо, наша полиција ће бити тамо, све што је потребно за одржавање реда и организовање живота биће тамо", објаснио је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.

Он је нагласио да се прекид ватре може постићи тек након повлачења украјинских оружаних снага из Донбаса и да ће регион прије или касније доћи под пуну руску контролу.

Володимир Зеленски

Русија

Украјина

Donbas

Војна акција - Русија - Украјина - 2022

