Какве су цијене смјештаја за најлуђу ноћ?

Смјештајни капацитети широм Србије за најлуђу ноћ готово су попуњени, а неколицина приватних апартмана и хотела још увек нуди смештај чија цијена се креће од 2.000 до чак 270.000 динара, у зависности од града.
Наиме, капацитети на планинама и у бањама за дочек Нове године увелико су попуњени, а ситуација у већим градовима није ништа другачија.
"Примећујемо да Београђани иду у Нови Сад или Ниш, Нишлије у Крагујевац и Београд... Људи бирају гдје ће ићи према томе какав се програм организује на трговима", наводи Сеничић.
Најпопуларнији градови за дочек 2026. године јесу Београд, Нови Сад, Ниш, Крушевац, али и Зрењанин, Крагујевац, Краљево и Нови Пазар.
Према актуелним цијенама, најјефтинији смештај за дочек Нове године наћи ћете у Зрењанину и то по цијени већ од 2.000 динара, наравно у приватним апартманима. Хотели су скупљи, а њихова цијена по ноћењу је 9.500 динара.
Нешто скупљи је Ниш, гдје је најнижа цијена за ноћење 2.200 динара, док је најскупља варијанта 10.000 динара. Слична ситуација је у Крагујевцу, гдје се ноћење за двоје креће од 3.000 до 10.500 динара, док ћете у Крушевцу смјештај платити од 3.600 до 11.000 динара.
Популарна дестинација ове године јесте Краљево, на изненађење многих. Цене варирају, а скромнији смјештај можете наћи већ по цени од 3.700 динара, док онај луксузнији ћете платити 9.300 динара. Такође, Нови Пазар биљежи пораст броја туриста, те се цијене смештаја у овом граду крећу од 4.500 до 7.000 динара.
Београд, најпопуларнија дестинација у Србији, свакако јесте први избор како домаћих тако и страних туриста. Приватни скромнији апартмански, који су доста удаљени од центра, могу се наћи по цијени од 4.500 динара за једну ноћ за две особе, док они луксузнији и на атрактивнијим локацијама коштају око 20.000 динара.
Међутим, на најпопуларнијим локацијама, попут Београда на води, цијене смјештаја за једну ноћ крећу се од 130.000 па све до 270.000 динара!
Незаобилазна српска Атина, Нови Сад, и ове године привлачи велики број туриста. Смјештај за двије особе у најлуђој ноћи може се наћи по најнижој цијени од 5.800 динара, док луксузнији апартмани и хотели коштају и до 17.000 динара, пише Информер.
