Какве су цијене смјештаја за најлуђу ноћ?

Извор:

Информер

21.12.2025

17:00

Смјештајни капацитети широм Србије за најлуђу ноћ готово су попуњени, а неколицина приватних апартмана и хотела још увек нуди смештај чија цијена се креће од 2.000 до чак 270.000 динара, у зависности од града.

Наиме, капацитети на планинама и у бањама за дочек Нове године увелико су попуњени, а ситуација у већим градовима није ништа другачија.

"Примећујемо да Београђани иду у Нови Сад или Ниш, Нишлије у Крагујевац и Београд... Људи бирају гдје ће ићи према томе какав се програм организује на трговима", наводи Сеничић.

Најпопуларнији градови за дочек 2026. године јесу Београд, Нови Сад, Ниш, Крушевац, али и Зрењанин, Крагујевац, Краљево и Нови Пазар.

Гацко, загађење сумпор

Градови и општине

Грађани позвани да носе маске и смање боравак на отвореном

Према актуелним цијенама, најјефтинији смештај за дочек Нове године наћи ћете у Зрењанину и то по цијени већ од 2.000 динара, наравно у приватним апартманима. Хотели су скупљи, а њихова цијена по ноћењу је 9.500 динара.

Нешто скупљи је Ниш, гдје је најнижа цијена за ноћење 2.200 динара, док је најскупља варијанта 10.000 динара. Слична ситуација је у Крагујевцу, гдје се ноћење за двоје креће од 3.000 до 10.500 динара, док ћете у Крушевцу смјештај платити од 3.600 до 11.000 динара.

Популарна дестинација ове године јесте Краљево, на изненађење многих. Цене варирају, а скромнији смјештај можете наћи већ по цени од 3.700 динара, док онај луксузнији ћете платити 9.300 динара. Такође, Нови Пазар биљежи пораст броја туриста, те се цијене смештаја у овом граду крећу од 4.500 до 7.000 динара.

Београд, најпопуларнија дестинација у Србији, свакако јесте први избор како домаћих тако и страних туриста. Приватни скромнији апартмански, који су доста удаљени од центра, могу се наћи по цијени од 4.500 динара за једну ноћ за две особе, док они луксузнији и на атрактивнијим локацијама коштају око 20.000 динара.

Емануел Макрон-02092025

Свијет

Замрзнута руска имовина поново створила тензије: "Макрон издао Мерца"

Међутим, на најпопуларнијим локацијама, попут Београда на води, цијене смјештаја за једну ноћ крећу се од 130.000 па све до 270.000 динара!

Незаобилазна српска Атина, Нови Сад, и ове године привлачи велики број туриста. Смјештај за двије особе у најлуђој ноћи може се наћи по најнижој цијени од 5.800 динара, док луксузнији апартмани и хотели коштају и до 17.000 динара, пише Информер.

