Преминуо стрип умјетник "Горског вијенца"

Извор:

Глас Српске

21.12.2025

16:37

Преминуо стрип умјетник "Горског вијенца"
Фото: Pixabay

Сликар, илустратор и стрип цртач Геза Шетет, најпознатији по стрип адаптацији "Горског вијенца", преминуо је у 72. години живота.

Врстан мајстор девете умјетности, имао је карактеристичан ауторски стил, који је дуговао једнако сликарству као и класичним мајсторима стрипа попут Харолда Фостера или Милтона Канифа.

Рођен је 1953. године у Кикинди, један период је живио је у Суботици, и Доњем Таванкуту. Први стрип објавио је 1977/78. у војвођанском часопису на мађарском језику "Јо Пајтас" као и у САЗ-у ("Сарајевски забавник"). Објављене су му двије епизоде-серије: "Њих троје", 1981, прва епизода научнофантастичног стрипа "Чувар галаксије" (уз њу је илустровао и насловницу), краћи стрип "Зар је све у лепоти?" и стрип рађен по Јесењиновој причи "Бобиљ и Друшкан". Посљедњи обимнији стрип "Херкулес" (прву епизоду) публицирао му је "Јо Пајтас" 1987/88.

Од 1984. до 1986. читаоци војвођанског листа на мађарском језику "Хет Нап" су имали прилику да читају 60 стрип каишева његовог гег-стрипа. Као сликар учествовао је на четири групне изложбе. Стрипове је објављивао и у часописима "Екс алманах", "Дечје новине" и "Стрип забавник".

Његови први самостални стрипови су "Исус - Реч Божја" ("Препород", 2015) чија је тема Христов живот од рођења до васкрсења и вазнесења и "Књига о Јову" ("Форма Б", 2019).

Емануел Макрон-02092025

Свијет

Замрзнута руска имовина поново створила тензије: "Макрон издао Мерца"

У сарадњи са београдском издавачком кућом "Форма Б" 2020. године излази његова сјајна стрип верзија капиталног дјела српске књижевности "Горски вијенац" Петра Петровића Његоша. За овај стрип Шетет је самостално урадио сценарио као и цртеж у оловци, док је туширање урадио Миодраг Ивановић, а испоставиће се да је овај "случајни избор" постао његов животни класик.

"Нисам ја одабрао Његоша, већ он мене. Уредници и издавачи стрипа родом су Црногорци који су, како кажу, одрасли и васпитавани у духу "Горског вијенца" и био им је сан да то дело буде издато у форми стрипа. Преговарали су о томе са многим еминентнијим цртачима него што сам ја, али се нико није усудио. Ја јесам. Тако је настао стрип Горски вијенац", рекао је Шетет.

Захваљујући овом ремек-дјелу шира јавност је напокон признала његов таленат, труд и посвећеност, а почетком 2021. године, опет у сарадњи са издавачком кућом "Форма Б", излази дорађена верзија албума "Исус - Реч Божја" у луксузном издању. Такође, у сарадњи са њима урадио је стрип адаптације књига "Луча микрокозма", "Лажни цар Шћепан Мали", и "Хајдуци" Бранислава Нушића.

Снијег, пут

Друштво

Српску очекују падавине: Када и гдје стиже снијег?

Насликао је око 2.500 уља на платну. Честа тема су му библијски, антички и војвођански мотиви. Геза Шетет остаје упамћен као аутор снажног израза, велике посвећености, дубоке умјетничке искрености, али прије свега као скроман и добар човјек.

Вјера

Шетет је као истински вјерник радио и на бројним дјелима инспирисаним библијским темама, међу којима се издвајају "Исус - Реч Божја" и "Књига о Јову", потврђујући статус аутора који је умјетност схватао као простор духовног и мисаоног промишљања.

Као сликар иза себе је оставио изузетно богат опус са више хиљада радова у техници уља на платну. Његове слике одликују се снажним колором, драматичном атмосфером и израженим емотивним набојем, а излагао је широм земље и региона, пише Глас.

