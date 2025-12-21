Да ли нас сутра очекује топлије вријеме?

Извор:
У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, док ће у вечерњим часовима на југозападу почети киша.
Јутро и прије подне на сјеверу биће облачно и тмурно, уз маглу у котлинама и дуж ријека, док ће у Херцеговини бити сунчаније уз постепено наоблачење, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У другом дијелу дана биће промјенљиво облачно, а увече претежно облачно, док ће у наредној ноћи на југу и западу падати киша.
Дуваће слаб вјетар источних смјерова.
Јутарња температура ваздуха од нула до пет, у вишим предјелима од минус четири, а највиша дневна од четири до 10, на југу до 14 степени Целзијусових.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је умјерено до претежно облачно вријеме, уз маглу и ниске облаке по котлинама и дуж ријечних токова, док је у Херцеговини и на југозападу сунчано.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Калиновик минус један, Соколац и Кнежево нула, Хан Пијесак и Чемерно један, Мркоњић Град, Сарајево и Зеница три, Фоча, Рудо, Шипово, Јајце и Тузла четири, Бањалука, Бијељина, Приједор, Добој, Вишеград, Нови Град и Србац пет, Гацко, Сребреница, Рибник и Сански Мост шест, Ливно осам, Билећа и Мостар 10 и Требиње 14 степени Целзијусових.
