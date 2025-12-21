Logo
Large banner

Да ли нас сутра очекује топлије вријеме?

Извор:

АТВ

21.12.2025

14:49

Коментари:

0
Да ли нас сутра очекује топлије вријеме?
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра се очекује промјенљиво облачно вријеме уз сунчане периоде, док ће у вечерњим часовима на југозападу почети киша.

Јутро и прије подне на сјеверу биће облачно и тмурно, уз маглу у котлинама и дуж ријека, док ће у Херцеговини бити сунчаније уз постепено наоблачење, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

У другом дијелу дана биће промјенљиво облачно, а увече претежно облачно, док ће у наредној ноћи на југу и западу падати киша.

Дуваће слаб вјетар источних смјерова.

Јутарња температура ваздуха од нула до пет, у вишим предјелима од минус четири, а највиша дневна од четири до 10, на југу до 14 степени Целзијусових.

zelenski nova 2

Свијет

Зеленски спреман да повуче војску: Има један услов

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас је умјерено до претежно облачно вријеме, уз маглу и ниске облаке по котлинама и дуж ријечних токова, док је у Херцеговини и на југозападу сунчано.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Калиновик минус један, Соколац и Кнежево нула, Хан Пијесак и Чемерно један, Мркоњић Град, Сарајево и Зеница три, Фоча, Рудо, Шипово, Јајце и Тузла четири, Бањалука, Бијељина, Приједор, Добој, Вишеград, Нови Град и Србац пет, Гацко, Сребреница, Рибник и Сански Мост шест, Ливно осам, Билећа и Мостар 10 и Требиње 14 степени Целзијусових.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Зеленски спреман да повуче војску: Има један услов

Свијет

Зеленски спреман да повуче војску: Има један услов

3 ч

0
Вишак уља у мотору може направити озбиљне проблеме

Ауто-мото

Вишак уља у мотору може направити озбиљне проблеме

3 ч

0
Након 400 година обустављена достава писама

Свијет

Након 400 година обустављена достава писама

3 ч

0
ГрО СПС Бања Лука: Одговорна политика, развијена организација и припрема за Опште изборе

Република Српска

ГрО СПС Бања Лука: Одговорна политика, развијена организација и припрема за Опште изборе

3 ч

1

Више из рубрике

Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Фонд ПИО позвао осигуранике: Јавите се што прије

8 ч

1
Родитељи, вежите данас дјецу

Друштво

Родитељи, вежите данас дјецу

9 ч

0
Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

Друштво

Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

9 ч

0
Сутра славимо Преподобног Патапија, ове обичаје требамо испоштовати

Друштво

Сутра славимо Преподобног Патапија, ове обичаје требамо испоштовати

20 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

49

Од Дервиша до Обилићева, Бањалучани ујединили срца: Сакупљено скоро 15.000 КМ на "Крофнама из блока"

17

44

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

17

42

Двије особе погинуле на ауто-путу

17

27

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

17

22

Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner