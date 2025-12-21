"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 22.232 пута

21.12.2025
Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године
У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позвало 22.232 особа.
Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године у сврху прикупљања средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи, под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.
