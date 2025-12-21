Logo
Large banner

"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 22.232 пута

21.12.2025

15:56

Коментари:

0
"С љубављу храбрим срцима" - Број 1411 до сада позван 22.232 пута
Фото: Уступљена фотографија

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године

У оквиру акције "С љубављу храбрим срцима" број 1411 је до сада позвало 22.232 особа.

Шеснаесто донаторско вече "С љубављу храбрим срцима" биће одржано 26. децембра 2025. године у сврху прикупљања средстава и подршке за оснивање и опремање центра за специјалистичке социјалне услуге за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Бањалуци, Дервенти и Фочи, под високим покровитељством вршиоца дужности предсједника Републике Српске Ане Тришић Бабић.

Подијели:

Таг:

S ljubavlju hrabrim srcima

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли нас сутра очекује топлије вријеме?

Друштво

Да ли нас сутра очекује топлије вријеме?

3 ч

0
Fond PIO Republike Srpske

Друштво

Фонд ПИО позвао осигуранике: Јавите се што прије

8 ч

1
Родитељи, вежите данас дјецу

Друштво

Родитељи, вежите данас дјецу

9 ч

0
Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

Друштво

Данас најкраћи дан у години: Када тачно почиње зима

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

49

Од Дервиша до Обилићева, Бањалучани ујединили срца: Сакупљено скоро 15.000 КМ на "Крофнама из блока"

17

44

Огласио се први тренер Алкараза: Откривено које крив за раскид

17

42

Двије особе погинуле на ауто-путу

17

27

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

17

22

Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner