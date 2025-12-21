Logo
Нови раскол у породици Бекам

21.12.2025

Фото: Tanjug/Andrew Matthews/Pool Photo via AP

Већ неко вријеме се говори о томе да породица Бекам не функционише у заједништву како је то некад било. Њихов најстарији син Бруклин дуго није виђен са њима, а сада се више не прате ни међусобно на друштвеним мрежама.

Дејвид и Викторија такође не прате ни Бруклинову супругу, Николу Пелц Бекам. Бруклин такође међу пратиоцима нема ни своју браћу, Ромеа и Круза.

Престанак праћења Бекамових на Инстаграму долази усред бурног времена за славну породицу. Прије три године Бруклин се оженио Николом Пелц на елегантном вјенчању у Палм Бичу, Флорида, гд‌је су били окружени породицом и пријатељима. Срећан догађај је такође означио почетак гласина о породичном раздору између Бруклин и Николе и остатка породице Бекам.

У мају ове године је Дејвид прославио свој 50. рођендан и док су Викторија, Ромео (23), Круз (20) и Харпер (14) присуствовали, Никола и Бруклин нису били присутни, упркос томе што су добили позивницу за догађај.

Извор је раније ове године рекао часопису да није лако поправити раскол у породици Бекам.

lukasenko putin

Свијет

Путин разговарао са Лукашенком у Санкт Петербургу

"Сваки пут када коначно доживе срећан тренутак, све се поново распадне. Покушали су да се помире. Бруклин се осјећа растргнуто. То је његова породица и крв, али је увијек имао компликован однос са оцем", додао је извор за Пипл, преносе "Вечерње новости".

Огласио се Круз Бекам

Млађи син Дејвида и Викторије, Круз, огласио се на Инстаграму и јавно демантовао тврдње да су родитељи престали да прате Бруклина. У објави је навео да су заправо он, Дејвид и Викторија блокирани од стране Бруклина на поменутој друштвеној мрежи.

"Моји мама и тата никада не би престали да прате свог сина. Хајде да будемо прецизни - пробудили су се и схватили да су блокирани. Као и ја", написао је Круз.

Ово је први пут да неко из породице јавно коментарише ситуацију са Бруклином.

