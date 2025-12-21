Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

Извор:
У Њемачкој је на крају септембра 755.300 пензионера примало социјалну помоћ намијењену онима који приходима не могу покрити животне трошкове, што је рекордан ниво, показују подаци Савезне статистичке службе.
Праг за добијање такозване основне подршке износи 1.062 евра мјесечно, али се израчунава индивидуално, у зависности од стварних трошкова живота.
У поређењу са истим периодом прошле године, број пензионера који примају додатну државну финансијску помоћ порастао је за 25.000.
Предсједник лијеве странке БСВ Сара Вагнкнехт истакла је да је сиромаштво у старости већ сада огроман проблем у Њемачкој, који се временом погоршава.
Као један од главних разлога повећања трошкова живота наводи се раст станарина, које су се у већим градовима попут Берлина посљедњих десетак година више него удвостручиле.
