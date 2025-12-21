Logo
Њемачки пензионери никако да "скроје крај са крајем"

СРНА

21.12.2025

17:22

0
Старац броји паре
Фото: Pexels

У Њемачкој је на крају септембра 755.300 пензионера примало социјалну помоћ намијењену онима који приходима не могу покрити животне трошкове, што је рекордан ниво, показују подаци Савезне статистичке службе.

Праг за добијање такозване основне подршке износи 1.062 евра мјесечно, али се израчунава индивидуално, у зависности од стварних трошкова живота.

У поређењу са истим периодом прошле године, број пензионера који примају додатну државну финансијску помоћ порастао је за 25.000.

Владимир Путин

Свијет

Кремљ: Путин има низ заказаних путовања у иностранство

Предсједник лијеве странке БСВ Сара Вагнкнехт истакла је да је сиромаштво у старости већ сада огроман проблем у Њемачкој, који се временом погоршава.

Као један од главних разлога повећања трошкова живота наводи се раст станарина, које су се у већим градовима попут Берлина посљедњих десетак година више него удвостручиле.

Пензионери

Њемачка

