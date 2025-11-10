Тражио је по хотелу, она у туђем кревету: Муж српске водитељке доживио шок

Извор:
Блиц
10.11.2025
22:34
Коментари:0
Српска водитељка Тамара Грујић испричала је једну ситуацију коју је доживјела, а која је шокирала њеног мужа.
"Прије пар мјесеци Александар архитекта и ја завршавамо вечеру посљедњи, нешто мало причамо, сви су отишли да спавају. И ја сам отишла да спавам у неко доба. Вук се пробуди, види да ме нема. Два, пола три ко вели ја сам са Александром, у кафани циркам. Можеш мислити. Изађе напоље укапира да је све по хотелу погашено и помисли да нисам кренула да мјесечарим и крене да ме зове: 'Тамара, Тамара'", рекла је тада водитељка.
Србија
Преминуо Дејан Ристановић
"У том моменту угледа Александра на тераси, који се пробудио, није могао да спава, пита га: 'Гдје је Тамара, је л' код тебе', а овај каже: 'Не'. Два сата су ме заједно тражили од два до четири ујутру и онда му је Вук рекао: 'Нема везе она се увијек врати'", испричала је кроз смиј Тамара у емисији Марије Килибарде.
"Будим се у седам сати, отварам очи и видим свог тонца у брачном кревету поред себе. Осједим, устајем и схватам да је његова соба преко пута моје. Улазим у своју собу, а Вук ће с врата: 'Где си ти цијелу ноћ?', кажем: 'Ја отишла код Бране'", рекла је она, па додала:
Хроника
Брата полио бензином и запалио: Стигла пресуда братоубици из БиХ
"Два ујутру ја отварам врата његове собе и говорим му нешто везано за снимање, сједам поред њега, узимам му цијело ћебе, лијежем, покривам се и ништа. Човјек није могао да дође себи, толико се паралисао да му није пало на памет да покуца код Вука на врата и пита за мене".
Свијет
2 ч0
Економија
2 ч0
Тенис
2 ч0
Економија
2 ч0
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
7 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму