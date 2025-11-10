Logo
Large banner

Тражио је по хотелу, она у туђем кревету: Муж српске водитељке доживио шок

Извор:

Блиц

10.11.2025

22:34

Коментари:

0
Тамара Грујић
Фото: Инстаграм

Српска водитељка Тамара Грујић испричала је једну ситуацију коју је доживјела, а која је шокирала њеног мужа.

"Прије пар мјесеци Александар архитекта и ја завршавамо вечеру посљедњи, нешто мало причамо, сви су отишли да спавају. И ја сам отишла да спавам у неко доба. Вук се пробуди, види да ме нема. Два, пола три ко вели ја сам са Александром, у кафани циркам. Можеш мислити. Изађе напоље укапира да је све по хотелу погашено и помисли да нисам кренула да мјесечарим и крене да ме зове: 'Тамара, Тамара'", рекла је тада водитељка.

Svijece smrt

Србија

Преминуо Дејан Ристановић

"У том моменту угледа Александра на тераси, који се пробудио, није могао да спава, пита га: 'Гдје је Тамара, је л' код тебе', а овај каже: 'Не'. Два сата су ме заједно тражили од два до четири ујутру и онда му је Вук рекао: 'Нема везе она се увијек врати'", испричала је кроз смиј Тамара у емисији Марије Килибарде.

До детаља описала ситуацију

"Будим се у седам сати, отварам очи и видим свог тонца у брачном кревету поред себе. Осједим, устајем и схватам да је његова соба преко пута моје. Улазим у своју собу, а Вук ће с врата: 'Где си ти цијелу ноћ?', кажем: 'Ја отишла код Бране'", рекла је она, па додала:

upaljac упаљач

Хроника

Брата полио бензином и запалио: Стигла пресуда братоубици из БиХ

"Два ујутру ја отварам врата његове собе и говорим му нешто везано за снимање, сједам поред њега, узимам му цијело ћебе, лијежем, покривам се и ништа. Човјек није могао да дође себи, толико се паралисао да му није пало на памет да покуца код Вука на врата и пита за мене".

Подијели:

Таг:

водитељка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колапс на фронту: Руси стежу обруч, отвара се нови пут - пада кључни град?

Свијет

Колапс на фронту: Руси стежу обруч, отвара се нови пут - пада кључни град?

2 ч

0
Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

Економија

Плата 2.200 евра, бесплатни смјештај и храна, а радника ни за лијека

2 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Тенис

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

2 ч

0
Donald Tramp Predsjednik SAD Amerika

Економија

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

2 ч

0

Више из рубрике

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

Сцена

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

2 ч

0
Дуња Илић

Сцена

Једна од најбогатијих пјевачица у Србији завршила на улици

4 ч

0
Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком

Сцена

Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком

6 ч

0
"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге

Сцена

"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге

7 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

На помолу велика криза: Хоће ли бити распуштања Народне скупштине?

23

07

Филмска потјера за возачем из БиХ

23

04

Арапи одбили да изруче Стефана Папића

22

39

Младић погинуо у стравичној несрећи, више повријеђених

22

34

Тражио је по хотелу, она у туђем кревету: Муж српске водитељке доживио шок

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner