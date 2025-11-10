Преминуо Дејан Ристановић

Извор:
10.11.2025
У Београду је 10.11. 2025. године након краће и тешке болести преминуо главни одговорни уредник и власник ПЦ Преса, Дејан Ристановић.
Дејан је рођен у Београду, 16. априла 1963. године, гдје је провео читав свој живот, а посебно је био поносан на чињеницу да је био ученик Математичке гимназије у Београду, генерације која је завршила школовање 1981. године, што је у неку руку обиљежило његов даљи ток живота, познанства и дружења са бројним пријатељима из земље и иностранства.
Један је од пионира медија посвећених технологијама и рачунарима на просторима бивше Југославије. Аутор је специјалног издања часописа "Галаксија" под називом "Рачунари у вашој кући", објављеног у децембру 1983. године.
У том издању се налазило шематско упутство за изградњу рачунара Галаксија, развијеног од стране великог пријатеља, Воје Антонића.
"Галаксија" рачунар је ушао у својеврсну рачунарску легенду на овим просторима, а недавно је у оквиру пројекта репринта "Рачунара у вашој кући“ и ре-издања осавремењеног ретро-рачунара "Галаксија“ новим генерацијама омогућено да стекну увид у пионирску еру рачунарства на просторима Србије и Југославије.
Дејан Ристановић је био дугогодишњи уредник часописа Рачунари, да би марта 1995. године покренуо часопис "ПЦ“ заједно са Весном Чаркнајев и Зораном Животићем.
"ПЦ“, широј јавности познат и као "ПЦ Прес“ до данас успјешно послује у папирној и интернет форми и Дејан је свој медиј до посљедњег дана храбро и без икаквог жаљења уређивао и водио.
Доказао је да се нове технологије могу преточити у одличан бизнис када је заједно са Зораном Животићем у новембру 1989. године основао Сезам, који је најприје израстао у велики ББС, а потом прерастао у једног од највећег и најпознатијег Интернет провајдера на овим просторима, СезамПро Онлајн, са приступним тачкама у читавој Србији, који је 2005. године понудио корисницима АДСЛ. Од децембра 2009. године СезамПро је дио Орион Телеком холдинга.
За себе је волио да каже да његова биографија не почиње рођењем, већ 23. јула 1979. године, када је купио свој први рачунар, Тексас Инструментс 58. Управо тих 500 бајта меморије, данас незамисливо малих, је покренуло искру која га је пратила цијелог живота, било кроз програмирање, медијски рад, технолошке компаније, и испуњавала све аспекте његовог живота, уз ситне промјене које су се дешавале кроз вријеме које је остало за нама.
Уз поменуте активности, Дејан се бавио програмирањем, консултантским пословима и пројектовањем рачунарских система. Најчешће је креирао разноразне базе података, програме за прелом специфичног текста и микропроцесорски софтвер.
У часопису “ПЦ” је објавио велики број текстова, коаутор је 15 књига: “ПЦ 95” , “Интернет”, “ПЦ 97” , “ПЦ 98”, “ПЦ 2000”, “ПЦ Софтвер за почетнике”, “ДТП за пословне кориснике”, “Виндовс Икс Пе на српском" (у ћириличној и латиничној варијанти), ПЦ Алманах софтвера, ПЦ Софтвер 2005, “ПЦ Водич кроз примјене рачунара", "ПЦ 1000 – 1000 лаких рјешења за 1000 рачунарских проблема” и “Офис и Виста на радном мјесту”.
Учествовао је у организацији бројних успјешних семинара и скупова, укључујући и нашу конференцију БИЗИТ.
Дејанов посљедњи велики издавачки подухват је била монографија "Наших 30 година: Технологија, људи и визије", објављена на 480 страна као дио велике прославе ПЦ Пресовог јубилеја!
Датум и мјесто сахране биће накнадно објављени, пише "ПЦ Прес".
