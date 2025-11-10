Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

Извор:
Хронични стрес све више погађа свакодневни живот, а његови знакови често остају непримећени.
Иако се осјећате мирно, тијело може да показује симптоме који указују на стални притисак и напетост, односно хронични стрес. Препознавање ових симптома први је корак ка смањењу напетости и очувању здравља.
Постоји неколико физичких знакова који јасно указују на то да организам стално ради под притиском:
Учестало буђење ноћу како бисте отишли у тоалет може бити знак да тијело реагује на стресне ситуације, посебно када се аутономни нервни систем активира превише.
Интензивна жеља за слатким или сланим намирницама често је реакција тијела на емоционални и физички стрес. Овај начин "саморегулације" може бити знак да организам тражи брзу енергију или утјеху.
Хронични стрес може појачати реакцију на гласне или изненадне звукове и смањити способност концентрације. Мозак тада примарно обрађује информације које перципира као пријетњу.
Стиснута вилица, мрштење или израз лица који одаје напетост могу бити знакови сталног физичког стреса. Дугорочно, то може довести до проблема попут шкргутања зубима.
Стрес може да ремети сан, узрокујући честа буђења ноћу и отежано успављивање. Тијело тада производи хормоне за буђење у неправилним интервалима, што додатно повећава осјећај исцрпљености.
Редовна брига о тијелу, одмор и свјесно опуштање могу значајно да помогну у смањењу хроничне напетости.
(b92)
