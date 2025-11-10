Logo
Large banner

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

Извор:

Б92

10.11.2025

21:23

Коментари:

0
Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу
Фото: Pexels.com

Хронични стрес све више погађа свакодневни живот, а његови знакови често остају непримећени.

Иако се осјећате мирно, тијело може да показује симптоме који указују на стални притисак и напетост, односно хронични стрес. Препознавање ових симптома први је корак ка смањењу напетости и очувању здравља.

Постоји неколико физичких знакова који јасно указују на то да организам стално ради под притиском:

Повећана потреба за мокрењем

Учестало буђење ноћу како бисте отишли у тоалет може бити знак да тијело реагује на стресне ситуације, посебно када се аутономни нервни систем активира превише.

Жудња за одређеном храном

Интензивна жеља за слатким или сланим намирницама често је реакција тијела на емоционални и физички стрес. Овај начин "саморегулације" може бити знак да организам тражи брзу енергију или утјеху.

Преосјетљивост на звук и смањен фокус

Хронични стрес може појачати реакцију на гласне или изненадне звукове и смањити способност концентрације. Мозак тада примарно обрађује информације које перципира као пријетњу.

Напетост лица и вилице

Стиснута вилица, мрштење или израз лица који одаје напетост могу бити знакови сталног физичког стреса. Дугорочно, то може довести до проблема попут шкргутања зубима.

Проблеми са сном

Стрес може да ремети сан, узрокујући честа буђења ноћу и отежано успављивање. Тијело тада производи хормоне за буђење у неправилним интервалима, што додатно повећава осјећај исцрпљености.

Редовна брига о тијелу, одмор и свјесно опуштање могу значајно да помогну у смањењу хроничне напетости.

(b92)

Подијели:

Тагови:

stres

simptomi

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

У Српској нема вакцина против бјеснила и хепатитиса Б

Здравље

У Српској нема вакцина против бјеснила и хепатитиса Б

2 ч

0
Ово су три најгоре намирнице које можете да поједете!

Здравље

Ово су три најгоре намирнице које можете да поједете!

7 ч

0
Љекари забринути: Нешто се чудно десило са вирусом грипа

Здравље

Љекари забринути: Нешто се чудно десило са вирусом грипа

8 ч

0
Сок од нара

Здравље

Нар је прави драгуљ јесени: Ево како утиче на здравље

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

21

20

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner