Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

Извор:
Агенције
10.11.2025
21:47
Коментари:0
Власти САД морале би да врате више од два билиона долара уколико Врховни суд пресуди да америчка царинска политика није легална, упозорио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Он је на мрежу "Трут сошл" написао да су бројеви о којима говори политичка љевица - која би вољела да види губитке Америке на царинама, јер зна колико би то било лоше - много су већи од оних које наводи "лажна опозиција".
Трамп је истакао да се углавном ради о "опозицији" из страних земаља која би учинила све да јој се дозволи да наплаћује царине Америци без одмазде.
"То би била катастрофа за државну безбједност", закључио је Трамп.
Најновије
Најчитаније
21
52
21
47
21
29
21
23
21
20
Тренутно на програму