Logo
Large banner

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

Извор:

Агенције

10.11.2025

21:29

Коментари:

0
Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

Александра Пријовић се враћа на сцену послије паузе коју је направила због трудноће.

Она ће први наступ имати у Бару, након тога ће 31. децембра наступити у Загребу на дневној журци.

Како је саопштено, у продају је, за дневну журку у Загребу, пуштено 10.000 улазница, али је хладан туш дочекао већину људи из Хрватске који су ушли на сајт како би купили улазнице.

Чини се да ће Загрепчани и сви који имају намјеру да дођу на дневну журку морати добро да испразне џепове.

Наиме, на друштвеним мрежама најава њеног новогодишњег наступа изазвала је бурне реакције због цијена улазница.

На сајту који званично продаје карте, пише да је цијена стола чак 700 евра.

Корисници широм мрежа објављују цијене улазница а многи сматрају да је то превише и да није реално ничијем стандарду на Балкану.

Подсјетимо, Александра Пријовић се брзо вратила на сцену након порођаја и пошто је на свијет донијела кћеркицу Ариу. Пјевачица је одлучила да не прави велику паузу, па се није дуго чекало ни на њена јавна појављивања, као ни на наступе.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови:

Александра Пријовић

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Дуња Илић

Сцена

Једна од најбогатијих пјевачица у Србији завршила на улици

2 ч

0
Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком

Сцена

Џиновић проговорио након скандала: Није у нормалним односима са кћерком

4 ч

0
"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге

Сцена

"Кија је имала интимне односе са овим водитељем" Испливале тврдње о побједници Задруге

4 ч

1
Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Сцена

Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

52

Трагедија на Завршном Мастерсу: Преминула двојица навијача, један се срушио усред меча

21

47

Трамп: Ако се то деси, Америка би изгубила два билиона долара

21

29

Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

21

23

Како препознати хронични стрес: Симптоми на које треба обратити пажњу

21

20

Огласила се Звезда: Владан Милојевић остаје без чак 19 играча

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner