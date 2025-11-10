Враћа се Александра Пријовић, ево гдје ће пјевати за Нову годину

Извор:
Агенције
10.11.2025
21:29
Коментари:0
Александра Пријовић се враћа на сцену послије паузе коју је направила због трудноће.
Она ће први наступ имати у Бару, након тога ће 31. децембра наступити у Загребу на дневној журци.
Како је саопштено, у продају је, за дневну журку у Загребу, пуштено 10.000 улазница, али је хладан туш дочекао већину људи из Хрватске који су ушли на сајт како би купили улазнице.
Чини се да ће Загрепчани и сви који имају намјеру да дођу на дневну журку морати добро да испразне џепове.
Наиме, на друштвеним мрежама најава њеног новогодишњег наступа изазвала је бурне реакције због цијена улазница.
На сајту који званично продаје карте, пише да је цијена стола чак 700 евра.
Корисници широм мрежа објављују цијене улазница а многи сматрају да је то превише и да није реално ничијем стандарду на Балкану.
Подсјетимо, Александра Пријовић се брзо вратила на сцену након порођаја и пошто је на свијет донијела кћеркицу Ариу. Пјевачица је одлучила да не прави велику паузу, па се није дуго чекало ни на њена јавна појављивања, као ни на наступе.
(Телеграф)
Сцена
2 ч0
Сцена
4 ч0
Сцена
4 ч1
Сцена
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
52
21
47
21
29
21
23
21
20
Тренутно на програму