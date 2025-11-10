Мирослав Илић се плашио Аркана, чак га је и тукао због жене Боре Чорбе

Извор:
Посљедњих дана појавио се снимак из емисије Минимакс гдје су гостовали Мирослав Илић и Жељко Ражнатовић Аркан. Оно што је корисницима привукло пажњу је начин на који је Илић комуницирао са Арканом гдје су истакли да га се плашим.
У емисији је лично Илић испричао о инциденту у којем га је Аркан ударио, а о том детаљу је неколико година прије причао и Бора Ђорђевић који је био укључен у сукоб.
"Било је то осамдесетих, у Средачкој улици, у клубу "Дуга". Ја иначе годинама не пијем, али те ноћи ваљда сам мало претјерао... Пришао ми је један корпулентан младић и јако ме је шутнуо у цјеваницу испод стола. Све звијезде сам видио. Погледао сам горе и видио два ока која нису била баш пријатељска", присјетио се Мирослав.
Аркан је, пак, имао своју верзију догађаја, у коју је умијешао и супругу фронтмена Рибље Чорбе, Бору Ђорђевића.
"Мирослав је, када је трезан, мед и млијеко, а када попије", претвара се у ђавола. Било је то '82. Он је био узрујан и свађао се са женом Боре Чорбе, а ја сам само бранио даму - рекао је Аркан.
Своју верзију је испричао и Бора Чорба у емисији Голи живот.
"Жељка сам упознао нисам ни знао да је Аркан једне ноћи у Дуги из лијепог времена кад сам пио. Било је јако добро, он се вратио са својих бјелосвјетских авантура. Дао ми је визит карту на којој пише Жељко Ражнатовић, директор касина. Нисам ја то повезивао. Сједили смо у веселом друштву, био је Дадо Топић, сједио сам ја са покојном женом. Била је нека тадашња Жељкова дјевојка. Сједили смо за истим столом, лијепо смо се зезали кад доносе сто и столицу, доносе флашу коњака и долази мртав пијан Мирослав Илић. Мирослав Илић је мој драги пријатељ, он је заиста чаробан човјек али не ваља кад се напије ништа. Како је дошао почео је да напада, ма ви рокери нама крадете, ваљда га је Бреговић повриједио што је користио народњачке мотиве, па је то он генерализовао. Онда је дошло до једног сукоба у коме сам ја потегао чашу и гађао сам га. Погодио сам га у раме", рекао је Чорба и наставио:
"Сједио сам у ћошку, нисам могао да изађем. Жељко је сједио преко пута. И одједном ствар се смирила. Мирослав заћутао. Шта је сад? Како је сједио преко пута, Жељко га је одвалио ногом у цјеваницу испод стола. Мирослав је био збланут, а Жељко је извао визит карту, дао и рекао 'ако нешто није јасно'. Мирослав је знао да је то Аркан. Ја нисам знао, чуо сам за њега", причао је Ђорђевић.
