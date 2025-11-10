Logo
Марија Шерифовић сломљена због смрти оца: Чувај нас тамо гдје си сада

Извор:

Б92

10.11.2025

14:37

Марија Шерифовић сломљена због смрти оца: Чувај нас тамо гдје си сада

Отац Марије Шерифовић, Рајко Шерифовић, преминуо је данас у Крагујевцу послије тешке болести.

Марија се сада огласила овим тужним поводом на Инстаграму гдје је кратко написала:

"Мој отац. Моја омиљена бараба. Знам да Господ воли такве и да те чека неки рајски врт. Чувај нас тамо гдје си сада. Твој шампион", написала је она уз очеву фотографију из млађих дана.

Алкотест

Хроника

Због алкохола санкционисано 97 возача

Рајко Шерифовић рођен је у Крагујевцу, где је живио до последњег дана. Био је бубњар и волио је музику. Оженио се Верицом Шерифовић 1982. године и из тог брака добио кћерку Марију Шерифовић. Њих двоје су се развели 2003. године,пише Б92.

Како су навели медији, он је посљедњи пут виђен у јавности на концерту Марије Шерифовић у марту ове године.

Marija Šerifović

