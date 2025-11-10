Марија Шерифовић сломљена због смрти оца: Чувај нас тамо гдје си сада

Извор:
Отац Марије Шерифовић, Рајко Шерифовић, преминуо је данас у Крагујевцу послије тешке болести.
Марија се сада огласила овим тужним поводом на Инстаграму гдје је кратко написала:
"Мој отац. Моја омиљена бараба. Знам да Господ воли такве и да те чека неки рајски врт. Чувај нас тамо гдје си сада. Твој шампион", написала је она уз очеву фотографију из млађих дана.
Рајко Шерифовић рођен је у Крагујевцу, где је живио до последњег дана. Био је бубњар и волио је музику. Оженио се Верицом Шерифовић 1982. године и из тог брака добио кћерку Марију Шерифовић. Њих двоје су се развели 2003. године,пише Б92.
Како су навели медији, он је посљедњи пут виђен у јавности на концерту Марије Шерифовић у марту ове године.
