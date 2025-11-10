Logo
Харис признао да није у добрим односима са кћерком Ђином

Телеграф

10.11.2025

08:04

Харис признао да није у добрим односима са кћерком Ђином
Харис Џиновић је први пут отворено говорио о породици и разводу, али и открио да није у добрим односима са ћерком Ђином Џиновић.

Осврнуо се на Мелину, па открио да са кћерком није у најбољим односима.

"Можда њој није ништа фалило. Можда нема шта да каже, онда је боље да ћути. Она никада није хтјела да разговара о борби за брак. Нисам ни са кћерком у нормалним односима, нигдје није савршено, ни у једној породици", искрено је рекао певач.

Харис се, подсјетимо, осврнуо и на своју виралну изјаву "Ја сам крив само што сам давао".

Ђани

Сцена

Ђани проговорио о невјерству: ''Слађа ме је ухватила на дјелу, било је шамара''

"Данас је свега за два дана доста, тако и мог живота. Искрено, двије звезде је много у кући. Само је једна права звезда, а друга је набијеђена. Мој развод је био цивилизован. Моје изјаве су виралне, али неке ствари су биле у браку лагане, код мене је било све може - нисам ја само давао из џепа. Давали смо све. Можда сам јој ја досадио. Има свако своје разлоге, каже да неће са мном, то је то, шта да се ради. Породицу је тешко створити, али ју је лако раставити. Морам да кажем да ја нисам боловао развод, ја сам контролисао себе. Изнио сам лако, иако није било лако", рекао је Харис у емисији "Премијера, викенд специјал".

(Телеграф.рс)

Харис Џиновић

Đina Džinović

